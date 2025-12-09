الصحة: المركز الطبي المصري يوفر جميع التخصصات المطلوبة في جامبيا

قال الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة، إن المركز الطبي المصري في جامبيا يعد مشروعًا استثنائيًا يقدم خدمات طبية متخصصة للمجتمع، ويعكس الدور المصري في دعم وتنمية إفريقيا.

وأوضح جاد خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية" بعد زيارته للمركز: "لا توجد في جامبيا خدمات طبية على هذا المستوى التخصصي، والمركز يغطي تقريبًا جميع التخصصات المطلوبة بناءً على دراسة وتقييم شامل للوضع الصحي في البلاد".

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على خدمة جامبيا فقط، بل يمتد إلى الدول المجاورة نظرًا لانفتاح الحدود وسهولة الحركة بين دول غرب إفريقيا، مضيفًا: "المركز سيستقطب المرضى وطالبي الخدمات العلاجية من الدول المحيطة، ليكون نموذجًا جديدًا للدعم الصحي المصري في القارة".