الشركة المصرية الأفريقية: مستعدون لنقل الخبرات إلى أي مستثمر يرغب في العمل بغرب أفريقيا

علق وليد بحرية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية، على أثر هذه الاستثمارات على دعم الدور المصري في أفريقيا، أكد أن كل جهد مصري—سواء من الدولة أو القطاع الخاص—يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا، ويزيد من حضورها القاري في ظل قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحول تجربة الشركة في السوق الجامبي، أوضح بحرية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة كانت من أوائل المستثمرين المصريين الذين دخلوا هذا السوق منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى أنها واجهت تحديات عديدة وتغلبت عليها بدعم الدولة المصرية، معربا عن استعداد الشركة لنقل خبراتها إلى أي مستثمر مصري يرغب في العمل بغرب أفريقيا.

وفي ما يتعلق بشهادات الاعتماد الدولية، أكد بحرية أن الحصول عليها يعزز من ثقل المركز الطبي وثقة المجتمع المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الشركة تنسق حاليًا مع وزارة الصحة المصرية للحصول على شهادة الاعتماد الدولي "جهار"، المعترف بها عالميًا.