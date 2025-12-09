نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا

كشف نائب رئيس جمهورية غامبيا، محمد بي. إس. جالو، عن تقييمه للشراكة بين مصر وجامبيا في المجال الطبي، حيث قال إن التعاون بين البلدين قوي للغاية، مؤكدًا أنه ليس متأكدًا من وجود استثمارات مشابهة في القطاع الصحي بهذا الحجم من قبل.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع ينسجم مع أولويات الحكومة الجامبية التي يعمل وزير الصحة فيها على زيادة عدد المراكز الصحية والعيادات، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يعزز تلك الجهود بشكل واضح.

ووجّه الشكر إلى جمهورية مصر العربية والقطاع الخاص المصري على مشروع المركز الطبي المصري.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، أعرب جالو عن تفاؤله الشديد، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أداما بارو قوية للغاية.

وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات متبادلة من مسئولين جامبيين إلى مصر، من بينهم وزير الدفاع ووزير الثروة السمكية، كاشفًا عن أنه يجري مناقشات مع السفير المصري لترتيب زيارة رسمية إلى القاهرة قريبًا، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين.