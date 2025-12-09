قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
توك شو

نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا

محمد بي. إس. جالو
محمد بي. إس. جالو
عادل نصار

كشف نائب رئيس جمهورية غامبيا، محمد بي. إس. جالو، عن تقييمه للشراكة بين مصر وجامبيا في المجال الطبي، حيث قال إن التعاون بين البلدين قوي للغاية، مؤكدًا أنه ليس متأكدًا من وجود استثمارات مشابهة في القطاع الصحي بهذا الحجم من قبل.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع ينسجم مع أولويات الحكومة الجامبية التي يعمل وزير الصحة فيها على زيادة عدد المراكز الصحية والعيادات، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يعزز تلك الجهود بشكل واضح. 

ووجّه الشكر إلى جمهورية مصر العربية والقطاع الخاص المصري على مشروع المركز الطبي المصري.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، أعرب جالو عن تفاؤله الشديد، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أداما بارو قوية للغاية.

وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات متبادلة من مسئولين جامبيين إلى مصر، من بينهم وزير الدفاع ووزير الثروة السمكية، كاشفًا عن أنه يجري مناقشات مع السفير المصري لترتيب زيارة رسمية إلى القاهرة قريبًا، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين.

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

