فيرست بنك النيجيري يفوز على فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق كرة السلة بنادي فيرست بنك النيجيري على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 58-52 في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا لسيدات السلة بالمجموعة الثانية، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة. ‎

وشهد الشوط الأول تعادلًا بين الفريقين بنتيجة 26-26 قبل أن يحسم الفريق النيجيري الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 58-52.

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‎وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

‎المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

‎المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.

