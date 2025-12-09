المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا

قال وليد بحرية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية، إن مشروع إنشاء المركز الطبي المصري في جامبيا يُعد أحد أبرز الاستثمارات المصرية في غرب أفريقيا، موضحًا أن العمل في المشروع بدأ عام 2019، حيث انطلقت المرحلة الأولى بعيادات تشخيصية وتخصصية، فيما يشهد اليوم افتتاح المرحلة الثانية.

وأضاف بحرية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المركز يخدم المواطنين في جامبيا وكذلك الأجانب المقيمين بها، فضلًا عن مواطني الدول المجاورة في غرب أفريقيا، مما يوفر الوقت والتكاليف على المرضى، مؤكداً أن المركز يُعد الأول من نوعه في المنطقة.

وأوضح أن استثمارات الشركة في جامبيا لا تقتصر على القطاع الصحي فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، منها القطاع الداجني، حيث تمتلك الشركة مزرعة تنتج نحو 9 ملايين بيضة سنويًا، كما تستعد الشركة لافتتاح مستشفى جديدة بسعة تقارب 70 سريرًا، تضم تخصصات متعددة ووحدات للرعاية المركزة والعمليات، من بينها القسطرة والولادة والحقن المجهري.

وأشار رئيس الشركة المصرية الأفريقية إلى أن الخطط المستقبلية تشمل تسجيل أكثر من 300 دواء مصري لدى السلطات الصحية في جامبيا، بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتوزيع الدواء المصري في غرب أفريقيا، كما تعمل الشركة على توسعة المركز الطبي بإنشاء مبنى جديد يضم مركزًا لعلاج الأورام، ووحدة لغسيل الكلى، وجهاز MRI، بالإضافة إلى سكن مخصص للعاملين لضمان تقديم خدمات متكاملة