نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي

قال نائب رئيس جمهورية جامبيا، محمد بي. إس. جالو، إن افتتاح المركز الطبي المصري في بانجول يمثل خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي في بلاده، موضحًا أن المواطنين كانوا يضطرون سابقًا للسفر إلى الخارج للحصول على خدمات طبية متقدمة، وهو ما كان يكلّفهم الكثير من الأموال فضلًا عن صعوبات الإقامة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وجود مركز طبي بهذا المستوى سيسهم في توفير خدمات طبية متقدمة داخل البلاد، إلى جانب خلق فرص عمل وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

أشار جالو، عقب جولة تفقدية داخل المركز، إلى أن مستوى التجهيزات والمعدات الطبية الموجودة يعكس جودة عالية ستنعكس إيجابًا على تحسين الخدمات الصحية في جامبيا.