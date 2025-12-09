قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أخبار البلد

الصحة: فحص 7.5 مليون تلميذ ابتدائي بالكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الفرق الطبية فحصت 7 ملايين و453 ألفًا و886 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في جميع المحافظات، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمدارس الحكومية والخاصة، ويجري تنفيذها على مدار العام الدراسي عبر أكثر من 29 ألف مدرسة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قياس الوزن والطول

وتشمل الخدمات قياس الوزن والطول وفحص نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن سوء التغذية، مع وضع خطة علاجية فورية للحالات المكتشفة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن كل طالب يُشتبه في إصابته بأي من الأمراض الثلاثة يُحول فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، ويُسلم «كارت متابعة» شخصي يضمن استمرار الرعاية الدورية في جميع المحافظات.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن 2000 فريق طبي مدرَّب يعملون وفق أحدث بروتوكولات الفحص ومعايير مكافحة العدوى، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب يوميًا بأساليب الوقاية.

وللرد على استفسارات المواطنين، خُصص الخطان الساخنان «105» و«106» على مدار الساعة.

الصحة الأنيميا السمنة التقزم المدارس الابتدائية وزارة الصحة والسكان عبدالفتاح السيسي المصريين وزارة التربية والتعليم

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

