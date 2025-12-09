قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
أسماء عبد الحفيظ

مع تقلّب الأحوال الجوية في مصر خلال الأيام الأخيرة بين أمطار غزيرة ورياح محمّلة بالغبار وانخفاض كبير في درجات الحرارة يصل أحيانًا إلى الصقيع، بدأ كثيرون يلاحظون تغيّرات واضحة في حالتهم النفسية. 

بحسب ما نشره موقع هيلثي، أن البعض يشعر بالخمول، وآخرون يعانون من توتر مفاجئ أو مزاج منخفض دون أسباب واضحة.

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟ 

لكن هل يمكن للطقس فعلًا أن يؤثر في مزاج الإنسان؟ ولماذا تزداد هذه الأعراض في الأيام الباردة خاصة في الشتاء المصري؟

الطقس الآن في مصر تقلبات تؤثر على الجسم والعقل

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تشمل:

  • أمطار متفاوتة الشدة على فترات.
  • رياح مثيرة للرمال والأتربة.
  • انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً حتى تلامس حد الصقيع في بعض المناطق.

هذا التغيّر السريع لا يؤثر فقط على ملابسنا أو حركة الشوارع فحسب، بل يترك بصمة مباشرة على الجهاز العصبي والهرمونات المسؤولة عن المزاج.

المطر لماذا يمنح البعض راحة ويسبب ضيقًا للآخرين؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟ 

ترتبط الأيام الممطرة بتأثيرات نفسية متباينة:

الشعور بالهدوء والراحة

صوت المطر يساعد كثيرين على الاسترخاء لأنه يخلق ما يسمى الضوضاء البيضاء، التي تهدئ المراكز العصبية وتخفض مستوى التوتر.

المزاج المنخفض والخمول

قلة التعرض للضوء خلال الأمطار تقلل إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة، ما يؤدي للشعور بالحزن أو انخفاض الطاقة.
كما أن الغيوم تقلل أي إحساس بالنشاط، فيميل الجسم إلى الكسل.

الغبار والرياح علاقة مباشرة بالتوتر

خلال العواصف الترابية يشعر كثيرون بصداع، توتر، وضيق في التنفس، لكن التأثير النفسي لا يقل أهمية:

  • الرياح القوية تزيد من هرمون الكورتيزول هرمون التوتر.
  • الغبار يؤثر على النوم وجودة التنفس، ما ينعكس على المزاج.
  • الأتربة تحجب الرؤية وتغير لون السماء، ما يخلق شعورًا بالقلق أو عدم الارتياح.

الصقيع والبرد القارس لماذا يسببان اكتئابًا شتويًا للبعض؟

انخفاض درجات الحرارة بصورة حادة خلال الأيام الحالية يؤدي إلى تغيرات داخلية أهمها:

قلة ضوء الشمس

تراجع ضوء الشمس يقلل إنتاج السيروتونين ويرفع مستوى الميلاتونين المسؤول عن النوم، فيحدث:

  • نوم زائد
  • خمول
  • رغبة في العزلة
  • آلام المفاصل والعضلات
  • البرودة تشد العضلات وتبطئ الدورة الدموية، ما يجعل الشخص أكثر عصبية أو حساسية.
  • انخفاض الفيتامينات المرتبطة بالمزاج
  • خصوصًا فيتامين د الذي ينخفض في الشتاء، وهو عنصر رئيسي في توازن الجهاز العصبي.

كيف ينعكس الطقس على إنتاجك اليومي؟

الأجواء الباردة والعاصفة قد تسبب:

  • ضعفًا في التركيز
  • بطئًا في اتخاذ القرارات
  • قلة دافع للعمل
  • زيادة العصبية والانفعالات
  • فقدان الحماسة للمهام اليومية

ويلاحظ الباحثون أن معدل الإنتاجية يهبط في الأيام المتقلبة بنحو 20–30% بسبب ضعف الطاقة العامة للجسم.

نصائح عملية لتحسين المزاج رغم الطقس السيئ

1. التعرض للضوء الطبيعي قدر الإمكان

حتى لو السماء ملبّدة، الخروج صباحًا لمدة 10–15 دقيقة يساعد على إعادة توازن الهرمونات.

2. تحريك الجسم داخل المنزل

ممارسة رياضة خفيفة 10 دقائق فقط ترفع هرمونات السعادة وتطرد الخمول.

3. تناول أطعمة دافئة مضادة للاكتئاب الشتوي

مثل:

  • الشوكولاتة الداكنة
  • المكسرات
  • العسل
  • الشوربة الساخنة
  • الأسماك الغنية بالأوميغا 3

4. الحفاظ على مواعيد نوم ثابتة

تغيّر الطقس يربك الساعة البيولوجية، لذا الانتظام مهم جدًا.

5. تجنب متابعة الأخبار المقلقة طوال اليوم

الطقس السيئ قد يجعل العقل حساسًا لأي خبر سلبي، فيزيد التوتر.

6. استخدام العطور المنزلية والألوان الدافئة

لها تأثير مباشر على تهدئة الدماغ وتحسين المزاج.

هل تغير الطقس في مصر سيصبح معتادًا؟

توضح الدراسات المناخية أن مصر بدأت تدخل مرحلة جديدة من الطقس المتقلب، تشمل:

  • أمطار أشد في فترات متقاربة
  • موجات غبار أطول
  • ليالٍ أكثر برودة من المعتاد

وهذا يعني أن التأثيرات النفسية المرتبطة بالطقس قد تصبح جزءًا من نمط الحياة الشتوي خلال السنوات المقبلة.

الطقس كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية أمطار وغبار وصقيع الأحوال الجوية مصر تقلبات تؤثر على الجسم والعقل هل تغير الطقس في مصر سيصبح معتادًا البرد القارس الشعور بالهدوء والراحة الصحة النفسية الجهاز العصبي الجهاز العصبي والهرمونات التعرض للضوء الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الفهميين والمشتل استعدادًا لدخولهما الخدمة | صور

الواقعة

المتهم في واقعة تقطيع جثة فتاة عين شمس يمثل الجريمة

أرشيفية

عقوبة التأثير على سلامة سير إجراءات انتخابات مجلس النواب ..وفقا للقانون

بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد