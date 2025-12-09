يضم أحدث الأجهزة الطبية .. المركز الطبي المصري في جامبيا شريان للتعاون المشترك

أكد مدحت النياد، مدير عام المستشفى المصري في جامبيا، إن المركز الطبي المصري في العاصمة بانجول يضم أحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يتكامل مع الخبرة الطبية المصرية الكبيرة في مختلف التخصصات، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ومن جانبها، أوضحت خديجة حسن، مديرة التمريض، خلال حديثها مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تأسيس قسم للطوارئ للمرة الأولى، إذ لم يكن متوفرًا سابقًا.

أضافت أنه تم إنشاء غرفة لفرز المرضى، وأخرى للإنعاش القلبي الرئوي، وتجهيز رعاية مركزة للباطنة تضم 7 أسرة، إلى جانب قسم متخصص لرعاية أمراض القلب يضم 4 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي الحديثة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شكري، أخصائي التخدير والرعاية المركزة، إنه كان يتوقع أن تكون الخدمات الطبية في جامبيا أقل تطورًا، لكنه فوجئ بمستوى التجهيزات المتقدم داخل المستشفى، مؤكدًا أن الأجهزة المتوفرة تضاهي تلك الموجودة في كبرى المستشفيات، مضيفا أن المستشفى يقدم خدماته لجميع الجنسيات المقيمة في البلاد، بما في ذلك الأوروبيون والعرب والمواطنون الجامبيون، وبجودة تلائم مختلف الفئات.