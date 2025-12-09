قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وليد بحرية يكشف تفاصيل خطط تسجيل أكثر من 300 دواء مصري لدى السلطات الصحية في جامبيا

الدواء
الدواء
محمد البدوي

أكد وليد بحرية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية، أن مشروع إنشاء المركز الطبي المصري في جامبيا يُعد أحد أهم الاستثمارات المصرية في منطقة غرب أفريقيا، موضحًا أن العمل بالمشروع بدأ عام 2019 عبر مرحلة أولى تضمنت عيادات تشخيصية وتخصصية، وصولًا إلى افتتاح المرحلة الثانية حاليًا.

أول منشأة طبية متكاملة

وأوضح بحرية، في لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة القاهرة الإخبارية، أن المركز يقدم خدماته للمواطنين في جامبيا والمقيمين الأجانب، إلى جانب مواطني الدول المجاورة في غرب أفريقيا، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والتكاليف على المرضى، مشيرًا إلى أنه يُعد أول منشأة طبية متكاملة من نوعها في المنطقة.

استثمارات الشركة في جامبيا 

وأضاف أن استثمارات الشركة في جامبيا لا تقتصر على القطاع الطبي، بل تشمل قطاعات أخرى، من بينها قطاع الدواجن، حيث تمتلك الشركة مزرعة تنتج نحو 9 ملايين بيضة سنويًا.

 كما تستعد الشركة لافتتاح مستشفى جديدة بسعة تقارب 70 سريرًا تضم تخصصات متنوعة ووحدات متقدمة للعناية المركزة والعمليات، بما في ذلك القسطرة والولادة والحقن المجهري.

وكشف رئيس الشركة المصرية الأفريقية عن خطط مستقبلية لتسجيل أكثر من 300 دواء مصري لدى السلطات الصحية في جامبيا، بهدف جعل البلاد مركزًا إقليميًا لتوزيع الدواء المصري في غرب أفريقيا. 

كما تعمل الشركة على توسعة المركز الطبي من خلال إنشاء مبنى جديد يضم مركزًا لعلاج الأورام، ووحدة لغسيل الكلى، وجهاز MRI، إضافة إلى سكن مخصص للعاملين لتوفير خدمات طبية متكاملة ومتواصلة.

جامبيا المركز الطبي المصري الدواجن الاستثمارات المصرية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

