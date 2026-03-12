قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر
وزير الري: أعمال التطوير الشامل للمنظومة المائية من أهم أهداف المرحلة الحالية
تحذيرات من شرب القهوة على الريق في رمضان : تؤذي المعدة |فيديو
اغتيال إسماعيل دهقان القيادي في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني
إصابة 5 أشخاص بينهم طلاب بحادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شبكة الجيل الخامس تمنح المصورين سرعة غير مسبوقة في تغطية الأحداث الرياضية |تفاصيل

Ericsson وSony وVodafone العالمية يطرحون إنجازًا تقنيًا جديدًا في مجال التصوير الاحترافي
Ericsson وSony وVodafone العالمية يطرحون إنجازًا تقنيًا جديدًا في مجال التصوير الاحترافي
وكالات

استعرضت كل من Ericsson وSony وVodafone العالمية إنجازًا تقنيًا جديدًا في مجال التصوير الاحترافي للأحداث الرياضية والفعاليات المباشرة عبر شبكات الجيل الخامس، وذلك خلال مشاركتها في Mobile World Congress 2026 بمدينة Barcelona. ويعتمد الحل على استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها شركة Vonage التابعة لإريكسون، بهدف تحسين سرعة وموثوقية نقل الصور واللقطات المباشرة خلال الفعاليات الكبرى.
ويستند هذا التطوير إلى تجارب سابقة شملت استخدام تقنيات تقسيم شبكة الجيل الخامس خلال مباراة ديربي لكرة القدم في Stockholm العام الماضي، بالتعاون مع Tre Sverige ووكالة التصوير الرياضي السويدية Bildbyrån. 

ويتيح النموذج الأولي الجديد حجز وتفعيل شرائح الشبكة عند الطلب وفق معايير CAMARA، من خلال واجهات برمجة التطبيقات، بما يسمح باستخدامها فور الحاجة أثناء الفعاليات.
ويساعد هذا الحل على التغلب على التحديات المرتبطة بالاستخدام الكثيف للشبكات خلال الأحداث الجماهيرية، حيث يتصل عشرات الآلاف من الحضور بالشبكة في الوقت ذاته. وتعد هذه الميزة ضرورية للمصورين المحترفين الذين يحتاجون إلى إرسال صور اللحظات الحاسمة بسرعة إلى مكاتب الوكالات أو أقسام الأخبار الرياضية دون تأخير.
ويوفر النموذج التجريبي للمصورين ووسائل الإعلام اتصالاً متميزًا عالي السرعة ومضمون الأداء للتحميل، ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد، كما يحدث خلال الفعاليات المباشرة الكبرى، ما يضمن إرسال الصور فور التقاطها عبر اتصال مخصص ومحجوز مسبقًا.
وقد تم تطوير هذا الحل داخل مختبر فودافون لتقنيات الجيل الخامس للتنقل في مركز الاختبارات بمدينة Aldenhoven Testing Center في ألمانيا، باستخدام كاميرات سوني وأجهزة إرسال بيانات محمولة من طراز Sony PDT-FP1، إلى جانب طبقة تطبيق طورتها سوني لإدارة تخطيط الفعاليات والخدمات اللوجستية، والمتصلة بشبكة الجيل الخامس التابعة لفودافون.
واعتمد المشروع على الشبكة القابلة للبرمجة التي توفرها إريكسون، وإمكانيات التعريض الشبكي وحلول التنسيق، إضافة إلى منصة Vonage API التي تتيح حجز وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع معيار CAMARA بشكل فوري.
ويأتي هذا التطور في ظل توقعات بنمو سوق خدمات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي عالميًا من 60.6 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 93.1 مليار دولار بحلول عام 2035، ما يعكس الدور المتزايد الذي يمكن أن تلعبه إمكانيات شبكات الهاتف المحمول المتقدمة والقابلة للبرمجة في دعم هذا القطاع وتطوير أدوات العمل للمصورين ووسائل الإعلام حول العالم.

فودافون شبكة الجيل الخامس التصوير الاحترافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: 2,700 طن مساعدات جديدة لدعم أهالي غزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة البابا قسما الثالث البطريرك الـ58

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد