شبكة الجيل الخامس تمنح المصورين سرعة غير مسبوقة في تغطية الأحداث الرياضية |تفاصيل

استعرضت كل من Ericsson وSony وVodafone العالمية إنجازًا تقنيًا جديدًا في مجال التصوير الاحترافي للأحداث الرياضية والفعاليات المباشرة عبر شبكات الجيل الخامس، وذلك خلال مشاركتها في Mobile World Congress 2026 بمدينة Barcelona. ويعتمد الحل على استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها شركة Vonage التابعة لإريكسون، بهدف تحسين سرعة وموثوقية نقل الصور واللقطات المباشرة خلال الفعاليات الكبرى.

ويستند هذا التطوير إلى تجارب سابقة شملت استخدام تقنيات تقسيم شبكة الجيل الخامس خلال مباراة ديربي لكرة القدم في Stockholm العام الماضي، بالتعاون مع Tre Sverige ووكالة التصوير الرياضي السويدية Bildbyrån.

ويتيح النموذج الأولي الجديد حجز وتفعيل شرائح الشبكة عند الطلب وفق معايير CAMARA، من خلال واجهات برمجة التطبيقات، بما يسمح باستخدامها فور الحاجة أثناء الفعاليات.

ويساعد هذا الحل على التغلب على التحديات المرتبطة بالاستخدام الكثيف للشبكات خلال الأحداث الجماهيرية، حيث يتصل عشرات الآلاف من الحضور بالشبكة في الوقت ذاته. وتعد هذه الميزة ضرورية للمصورين المحترفين الذين يحتاجون إلى إرسال صور اللحظات الحاسمة بسرعة إلى مكاتب الوكالات أو أقسام الأخبار الرياضية دون تأخير.

ويوفر النموذج التجريبي للمصورين ووسائل الإعلام اتصالاً متميزًا عالي السرعة ومضمون الأداء للتحميل، ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد، كما يحدث خلال الفعاليات المباشرة الكبرى، ما يضمن إرسال الصور فور التقاطها عبر اتصال مخصص ومحجوز مسبقًا.

وقد تم تطوير هذا الحل داخل مختبر فودافون لتقنيات الجيل الخامس للتنقل في مركز الاختبارات بمدينة Aldenhoven Testing Center في ألمانيا، باستخدام كاميرات سوني وأجهزة إرسال بيانات محمولة من طراز Sony PDT-FP1، إلى جانب طبقة تطبيق طورتها سوني لإدارة تخطيط الفعاليات والخدمات اللوجستية، والمتصلة بشبكة الجيل الخامس التابعة لفودافون.

واعتمد المشروع على الشبكة القابلة للبرمجة التي توفرها إريكسون، وإمكانيات التعريض الشبكي وحلول التنسيق، إضافة إلى منصة Vonage API التي تتيح حجز وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع معيار CAMARA بشكل فوري.

ويأتي هذا التطور في ظل توقعات بنمو سوق خدمات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي عالميًا من 60.6 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 93.1 مليار دولار بحلول عام 2035، ما يعكس الدور المتزايد الذي يمكن أن تلعبه إمكانيات شبكات الهاتف المحمول المتقدمة والقابلة للبرمجة في دعم هذا القطاع وتطوير أدوات العمل للمصورين ووسائل الإعلام حول العالم.