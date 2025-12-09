الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية

قال الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة، إن مشروع المركز الطبي المصري في جامبيا يعكس الدور المستمر لمصر في دعم إفريقيا، مشيرًا إلى أن المشروع يجدد الصورة الذكية والاستراتيجية لمصر على الصعيدين المجتمعي والاستثماري.

وأوضح جاد، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية": "أفريقيا شهدت تدخلاً من قوى عدة، لكن مصر تمتلك أرضية قوية، ونحن نجدد هذه الصورة بطريقة ذكية تستهدف الاستثمار والخدمة المجتمعية معًا، لهذا المشروع أثر إيجابي اقتصادي كبير على مصر والدول المستفيدة".

وأضاف أن المشروع يحمل بعدًا استثماريًا مهمًا، قائلاً: "مصر من أوائل الدول في إفريقيا في مجال المستحضرات الصيدلانية، والمركز يحتوي على صيدلية للدواء المصري، ما يتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى غرب إفريقيا، ويعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية".

وأشار إلى أن تقديم خدمات طبية استثنائية ومتخصصة داخل دولة أفريقية سيسهم في جذب المزيد من المرضى سواء إلى مصر أو إلى المشروعات الصحية المصرية المنتشرة في المنطقة.