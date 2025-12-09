الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا

قال الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة ، إن إنشاء المركز الطبي المصري في العاصمة الجامبية بانجول يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، مدعومة بالرؤية المصرية في دعم الدول الإفريقية.

وأضاف جاد، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نشهد اليوم حدثاً استثنائياً في مجال الصحة في إحدى الدول الإفريقية، مصر موجودة في إفريقيا منذ عقود، لكن اليوم نشهد استثمارات للقطاع الخاص المصري في أقصى غرب القارة، وهو بداية لصفحة جديدة من الدعم المصري للدول الإفريقية في مجال الصحة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، قدمت منذ بداية المشروع كل أشكال الدعم، لافتاً إلى أن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، كان على تواصل مستمر مع القائمين على المشروع لتقديم أي مساعدة أو دعم في مجال الخبرات ونقل التجارب لإنشاء صرح طبي بهذا المستوى في إفريقيا.