الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل وفدًا من بنجلاديش ويصطحبه في جولة بمسجد مصر

أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل وفدًا من بنجلاديش
أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل وفدًا من بنجلاديش
شيماء جمال

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفدًا من دولة بنجلاديش، بمقر مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، حيث نقل لهم تحيات وترحيب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مؤكدًا اعتزاز الوزارة باستقبال الوفود الإسلامية، وحرصها على تعزيز جسور التواصل العلمي والثقافي مع مختلف دول العالم.

كما اصطحب الأمين العام خلال الزيارة الكاتب الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف - رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، في جولة داخل المسجد، في إطار التعريف بالدور الحضاري والثقافي الذي تقوم به المؤسسات الدينية والثقافية في مصر.

وقام الوفد بجولة تفقدية شملت أروقة مسجد مصر الكبير، حيث استمع الوفد إلى شرحٍ تفصيلي عن هذا الصرح الإسلامي والحضاري الفريد، قدّمه اللواء ماهر السيد - المدير الإداري لمسجد مصر، موضحًا أن المسجد أُقيم على مساحة ١١٢ فدانًا في أعلى نقطة بالعاصمة الجديدة، ويتميّز بمئذنتين شاهقتين يبلغ ارتفاع كل منهما ١٧٦ مترًا، بما يعكس عظمة الطراز المعماري للمسجد وريادة مصر في تشييد دور العبادة الكبرى.

كما اطّلع الوفد على السعة الاستيعابية للمسجد، حيث يتسع لنحو ١٢ ألف مصلٍ داخل المسجد، وتصل سعته إلى نحو ١٣١ ألف مصلٍ في الساحات الخارجية، إضافة إلى ما يضمه من قاعات مخصصة للندوات والاحتفالات والأنشطة الثقافية، بما يجعله مركزًا دينيًا وثقافيًا متكاملًا.

وتعرّف الوفد كذلك على ما حققه المسجد من تميّز عالمي، حيث سُجِّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بثلاثة أرقام عالمية، هي: أكبر نجفة في العالم، وأثقل نجفة بوزن ٢٥ طنًا، وأعلى منبر في العالم بارتفاع ١٧ مترًا.

وشملت الجولة زيارة دار القرآن الكريم بالمسجد، التي تُعد من أبرز معالمه العلمية والفنية الفريدة، إذ تضم ثلاثين إيوانًا نُقش على جدران كل إيوان منها جزء كامل من القرآن الكريم، في لوحة فنية تجمع بين روعة العمارة وخدمة كتاب الله تعالى، بما يعكس عناية الدولة المصرية بالقرآن الكريم وأهله.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد البنجلاديشي عن بالغ سعادتهم بما شاهدوه من عظمة البناء وروعة التنظيم، مشيدين بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدولة المصرية في نشر الفكر الوسطي، وخدمة الإسلام، وتعزيز رسالة المسجد بوصفه منارةً للعلم والوعي والثقافة.

