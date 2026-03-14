مصطفى حسني في ضيافة الملتقى الفكري بمسجد مصر في العاصمة الجديدة

استضاف الملتقى الفكري الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة الداعية مصطفى حسني، في لقاء فكري إيماني مميز، حاوره خلاله الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وذلك وسط حضور جماهيري حاشد امتلأت به أروقة المسجد؛ في مشهد مهيب وتفاعل قوي مع فعاليات الملتقى.

تناول اللقاء عددًا من المعاني الإيمانية العميقة المستلهمة من القرآن الكريم، فأشار الأستاذ مصطفى حسني إلى تتبع الآيات التي يخاطب فيها اللهُ -سبحانه وتعالى- سيدنا محمد ﷺ، مبينًا كيف يطمئنه ربه ويعلم ما يلاقيه من أذى قومه، وهو ما يعكس عناية الله بنبيه وتثبيته في مواجهة التحديات.

كما تطرق إلى تتبع لفظ {أَرَأَيْتَ} في القرآن الكريم، مستهلاً بقوله تعالى في سورة الماعون: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ} [الماعون: 1]، مقدمًا تفسيرًا مبسطًا للسورة، ومبينًا ما تحمله من معانٍ عظيمة في الدعوة إلى الرحمة بالناس، وجبر الخواطر، وإطعام المسكين، وكفالة اليتيم، والتحذير من القسوة والغفلة عن حاجات الآخرين.

وأكد أن من جبر خواطر الناس جبر الله خاطره، ومن رحم الناس رحمه الله، ومن أطعم الطعام وسّع الله عليه في رزقه وبارك له فيه، مشددًا على أن دين الإسلام هو دين الرحمة والتكافل والتراحم بين الناس، وأن الكلمة الطيبة ومساعدة الآخرين من أعظم أبواب القرب إلى الله تعالى.

كما استعرض الأستاذ مصطفى حسني جانبًا من سيرة نبي الله إبراهيم -عليه السلام- مبينًا ما مرّ به من مراحل وابتلاءات، وكيف جبر الله -سبحانه وتعالى- خاطره ورفع ذكره، لتبقى قصته درسًا خالدًا في الصبر والثقة في وعد الله تعالى.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث عكس الملتقى حالة من الوعي والتدبر في معاني القرآن الكريم، في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الإنسانية والإيمانية في المجتمع.