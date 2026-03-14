قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة مواطن بسبب سقوط لافتة إعلانية بشارع البحر في المحلة
شلالات طبيعية..أمطار الخير تتساقط على أرض التجلي بسانت كاترين
الشناوي أم شوبير.. من يحرس مرمى الأهلي أمام الترجي التونسي ؟
إيران: أمريكا عاجزة عن حماية جيشها ولن تستطيع ضمان أمن المنطقة
كم سيبلغ سعر النفط إذا طال إغلاق مضيق هرمز؟..الأرقام المتوقعة
الترجي يوجه رسالة تحذيرية لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
بعد إلغاء حفله.. تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
قصة شائكة.. عمرو محمود ياسين يشوق جمهوره لأحداث "وننسى اللي كان"
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026| فيديو
إعلان قوي| أمريكا لم تحقق شيئا بقصف خارك.. وثقوا بإيران وشعبها
الصحة تطلق حملة توعوية شاملة حول الاستخدام الآمن للأدوية خلال شهر رمضان 2026
القوات الإيرانية: ألحقنا بأمريكا هزيمة مذلة بإخراج "أبراهام لينكولن" من المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مصطفى حسني في ضيافة الملتقى الفكري بمسجد مصر في العاصمة الجديدة..وإقبال جماهيري كثيف
إيمان طلعت

استضاف الملتقى الفكري الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة الداعية مصطفى حسني، في لقاء فكري إيماني مميز، حاوره خلاله الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وذلك وسط حضور جماهيري حاشد امتلأت به أروقة المسجد؛ في مشهد مهيب وتفاعل قوي مع فعاليات الملتقى.

تناول اللقاء عددًا من المعاني الإيمانية العميقة المستلهمة من القرآن الكريم، فأشار الأستاذ مصطفى حسني إلى تتبع الآيات التي يخاطب فيها اللهُ -سبحانه وتعالى- سيدنا محمد ﷺ، مبينًا كيف يطمئنه ربه ويعلم ما يلاقيه من أذى قومه، وهو ما يعكس عناية الله بنبيه وتثبيته في مواجهة التحديات.

كما تطرق إلى تتبع لفظ {أَرَأَيْتَ} في القرآن الكريم، مستهلاً بقوله تعالى في سورة الماعون: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ} [الماعون: 1]، مقدمًا تفسيرًا مبسطًا للسورة، ومبينًا ما تحمله من معانٍ عظيمة في الدعوة إلى الرحمة بالناس، وجبر الخواطر، وإطعام المسكين، وكفالة اليتيم، والتحذير من القسوة والغفلة عن حاجات الآخرين.

وأكد أن من جبر خواطر الناس جبر الله خاطره، ومن رحم الناس رحمه الله، ومن أطعم الطعام وسّع الله عليه في رزقه وبارك له فيه، مشددًا على أن دين الإسلام هو دين الرحمة والتكافل والتراحم بين الناس، وأن الكلمة الطيبة ومساعدة الآخرين من أعظم أبواب القرب إلى الله تعالى.

كما استعرض الأستاذ مصطفى حسني جانبًا من سيرة نبي الله إبراهيم -عليه السلام- مبينًا ما مرّ به من مراحل وابتلاءات، وكيف جبر الله -سبحانه وتعالى- خاطره ورفع ذكره، لتبقى قصته درسًا خالدًا في الصبر والثقة في وعد الله تعالى.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث عكس الملتقى حالة من الوعي والتدبر في معاني القرآن الكريم، في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الإنسانية والإيمانية في المجتمع.

الأوقاف مصطفى حسني مسجد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المتهمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

أحمد عاطف آدم

ياسر إبراهيم عبيدو

د.نجلاء شمس

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

المزيد