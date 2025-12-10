أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

أوضح مدير أعمال الفنان حسن شاكوش حقيقة ما تم تداوله بشأن الحجز الكامل على حساباته البنكية، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز إجراءً روتينيًا نتيجة تأخره في سداد قسط النفقة المستحق هذا الشهر لطليقته ريم طارق.

وأكد أن “شاكوش” سدّد مبلغ 180 ألف جنيه من إجمالي نفقة تبلغ 914 ألف جنيه، وأن الحجز مؤقت حتى استكمال السداد.

ونفى ما تردّد عن امتلاكه 32 حسابًا بنكيًا، مشيرًا إلى أن لديه حسابًا واحدًا فقط. ويأتي ذلك بعد تأييد محكمة الأسرة حكم إلزام شاكوش بدفع 950 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ وفق القانون.

