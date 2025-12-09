تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

بعد موجة الأمطار والطقس السئ التي أصابت عددا من محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ، يتساءل طلاب المدارس وأولياء أمورهم عن حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غدا في عدد من المحافظات .

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لا يتدخل في قرارات تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية ، بينما يترك للمحافظين حرية اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن حسب الظروف الجوية التي تعيشها كل محافظة بعد تقدير خطورة الموقف .

وعلى الرغم من تعطيل الدراسة في مدارس محافظة مطروح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية ، إلا أن الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أعلنت منذ قليل رسميا ، عدم تعطيل الدراسة في المدارس غداً الأربعاء 10 ديسمبر 2025 مؤكدةً أنه مع توقع الإستقرار في الأحوال الجوية بمطروح .. تقرر إستئناف الدراسة غدا الأربعاء بمطروح .

وحتى الآن لم تصدر أي محافظة في مصر بيانا رسميا تعلن خلاله تعطيل الدراسة في المدارس غدا الأربعاء بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية .

الأمطار تضرب 10 محافظات غدا

حول فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومدن القناة، مع احتمال وصول السيول إلى مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وتكون فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح أحيانًا على أغلب الاتجاهات على فترات متقطعة.

تعطيل الدراسة في المدارس غدا بسبب انتخابات مجلس النواب

على جانب آخر وبعيدا عن ظروف الطقس .. تستعد الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للانطلاق مجددا في ماراثون انتخابي جديد يبدأ غدا 10 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 11 ديسمبر 2025 ، بإجمالي 30 دائرة موزعة على 10 محافظات.

وبهذه المناسبة ، أعلنت المدارس المنعقد بها لجان انتخابية ضمن إعادة انتخابات مجلس النواب في 10 محافظات ، تعليق الدراسة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس ليمنح بذلك طلاب هذه المدارس فقط اجازة خلال يومي التصويت

وأعلنت محافظة الجيزة عن جاهزية المراكز والمقار الانتخابية لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر التي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا والبالغ عددها سبع دوائر انتخابية والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات

كما أكدت محافظ البحيرة أن جميع المقار الإنتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخاً آمناً ومنظماً يسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

كما أشارت إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الإنتخابية بشكل منضبط وآمن.

وأضافت أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الإنعقاد على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة وإتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن إنتظام العملية الإنتخابية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن الإنتخابات تجرى في أربع دوائر إنتخابية تشمل الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر)، مشيرةً إلى أن عدد المراكز الإنتخابية يبلغ ٢٧١ مركز بإجمالي ٣٠٠ لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليون و٥١٥ ألف و٤١٠ ناخب وناخبة.

وفي الإسكندرية .. تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة ، والمقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر 2025، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وفيما يلي المحافظات والدوائر التي ستشهد إعادة الانتخاب:

الدوائر الملغاة التي تعيد الانتخابات

محافظة الجيزة:

البدرشين – منشأة القناطر – بولاق الدكرور – العمرانية والطالبية – قسم الجيزة – 6 أكتوبر – الهرم.

محافظة البحيرة:

المحمودية – الدلنجات – حوش عيسى – كوم حمادة.

محافظة الفيوم:

سنورس.

محافظة الإسكندرية:

أول المنتزه.

محافظة المنيا:

أول المنيا – أبو قرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة والعدوة وبني مزار.

محافظة أسيوط:

قسم أول أسيوط – أبو تيج – ديروط والقوصية ومنفلوط.

محافظة الوادي الجديد:

الداخلة والفرافرة – الخارجة.

محافظة أسوان:

نصر النوبة – أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة – إدفو.

محافظة الأقصر:

قسم الأقصر – إسنا – القرنة.

محافظة سوهاج:

البلينا.