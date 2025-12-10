الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أزمة أرض نادي الزمالك تسير نحو الحل، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع الملف بدقة وتهدف إلى دعم استقرار النادي وعدم حصر مشكلاته في ملف الأرض فقط.

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تجاوز نصف الأزمة بالفعل، بينما يتبقى جزء قانوني جارٍ العمل على معالجته بشكل كامل.

وأكد أن الحل بات قريبًا جدًا، وأن الإعلان الرسمي سيتم في الوقت المناسب، في إطار معالجة شاملة تضمن حلولًا طويلة الأمد بدلًا من الحلول المؤقتة.

وطمأن الوزير جماهير الزمالك بأن الأزمة أوشكت على الانتهاء، داعيًا إلى التحلي بالصبر لحين اكتمال الإجراءات القانونية بما يضمن استقرار النادي وجماهيره.

كما أشار صبحي إلى أن خطة الوزارة لا تقتصر على الزمالك فقط، بل تمتد إلى أندية جماهيرية أخرى، حيث سيتم التركيز بعد ذلك على حل أزمة النادي الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري، ضمن توجه شامل لدعم الأندية الكبرى ودورها الرياضي والمجتمعي.