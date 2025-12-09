طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

تبحث الكثير من السيدات عن وصفات سريعة وصحية للإفطار أو العشاء، وتعتبر وصفة البيض بالسبانخ من أفضل الخيارات التي تجمع بين التغذية والطعم اللذيذ.

وقدمت الشيف توتا مراد طريقة سهلة لتحضير البيض بالسبانخ، يضمن الحصول على بيض مطبوخ مع سبانخ طازجة ومتبلة بشكل مثالي، مناسب لجميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل البيض والسبانخ

المكونات:

2 كوب سبانخ مفرومة

4 بيضات

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

ـ أضيفي البصل المفروم وقليه حتى يصبح شفافًا.

ـ أضيفي الثوم المهروس وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

ـ ضعي السبانخ المفرومة وقلّبيها مع البصل والثوم حتى تذبل.

ـ تبلي السبانخ بالملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب إذا رغبتِ.

ـ اكسر البيض فوق السبانخ وقلّبي بلطف، واتركيه حتى ينضج حسب رغبتك (سائل أو متماسك).

ـ قدمي الطبق ساخنًا مع شرائح خبز محمص أو أرغفة بلدي.

نصائح إضافية لعمل البيض والسبانخ

ـ يمكن إضافة جبنة فيتا أو بارميزان مبشورة لمزيد من النكهة.

ـ لاستخدام السبانخ المجمدة، يفضل إذابتها وتصفيتها جيدًا قبل الطهي لتجنب الماء الزائد.