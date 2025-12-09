قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
آية التيجي

غالبًا ما نتخلص من قشر الرمان دون إدراك، ألا أن هذا القشر غني بالخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا، مما يجعله علاجًا طبيعيًا يعزز الصحة والجمال في آن واحد. 

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

وكشف تقرير تم نشره على موقع News18، عن أبرز الطرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال، وتشمل ما يلي :

تحضير مسحوق قشر الرمان للبشرة

ـ اغسلي القشور جيدًا، ثم اتركيها لتجف في ضوء الشمس المباشر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

ـ اطحني القشور حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا، واحفظيه في وعاء محكم الإغلاق.

ـ للحصول على أفضل النتائج في علاج البقع الداكنة وعلامات التمدد:

ـ خذي ملعقة صغيرة من مسحوق القشر واخلطيها مع ماء الورد لتكوين عجينة ناعمة.

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

ـ ضعي المعجون على المناطق المصابة لمدة 10–15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ـ استخدميه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ومع الاستخدام المنتظم ستلاحظين:

تقليل البقع الداكنة والتصبغات.

تحسين نضارة البشرة.

تخفيف ندوب حب الشباب.

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

فوائد قشر الرمان لصحة الفم

يقضي على البكتيريا الضارة ويخفف الالتهابات.

يقوي اللثة ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

طريقة الاستخدام: أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق القشر إلى كوب من الماء الفاتر، واغسلي فمك مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال


فوائد إضافية لقشر الرمان

ـ يحافظ على صحة الجهاز الهضمي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

ـ يعزز الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات الداخلية.

قشر الرمان فوائد قشر الرمان للبشرة علاج البقع الداكنة مسحوق قشر الرمان قشر الرمان لصحة الفم فوائد الرمان الصحية وصفات طبيعية للبشرة

