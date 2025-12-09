قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

غالبًا ما نتخلص من قشر الرمان دون إدراك، ألا أن هذا القشر غني بالخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا، مما يجعله علاجًا طبيعيًا يعزز الصحة والجمال في آن واحد.

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

وكشف تقرير تم نشره على موقع News18، عن أبرز الطرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال، وتشمل ما يلي :

تحضير مسحوق قشر الرمان للبشرة

ـ اغسلي القشور جيدًا، ثم اتركيها لتجف في ضوء الشمس المباشر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

ـ اطحني القشور حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا، واحفظيه في وعاء محكم الإغلاق.

ـ للحصول على أفضل النتائج في علاج البقع الداكنة وعلامات التمدد:

ـ خذي ملعقة صغيرة من مسحوق القشر واخلطيها مع ماء الورد لتكوين عجينة ناعمة.

ـ ضعي المعجون على المناطق المصابة لمدة 10–15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ـ استخدميه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ومع الاستخدام المنتظم ستلاحظين:

تقليل البقع الداكنة والتصبغات.

تحسين نضارة البشرة.

تخفيف ندوب حب الشباب.

فوائد قشر الرمان لصحة الفم

يقضي على البكتيريا الضارة ويخفف الالتهابات.

يقوي اللثة ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

طريقة الاستخدام: أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق القشر إلى كوب من الماء الفاتر، واغسلي فمك مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد إضافية لقشر الرمان

ـ يحافظ على صحة الجهاز الهضمي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

ـ يعزز الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات الداخلية.