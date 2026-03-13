محافظ الغربية يتابع حملات الطب البيطري لتحصين الكلاب الحرة "الضالة"

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات تحصين الكلاب الحرة (الضالة)ضد مرض السعار، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على المرض والحد من مخاطره، بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان التعامل الآمن والإنساني مع الحيوانات.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الطب البيطري التي قامت بتنفيذ عدة حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، حيث تم تحصين 74 كلبًا حرًا بعدد من المواقع شملت منطقة ميت حبيش البحرية بمحيط الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومستشفى الجراحات الدقيقة بطنطا، ومجمع الكليات بسبرباي، وقرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى، إلى جانب سوق بسيسة وشارع محلة البرج ودوران محب وميدان الزراعة بمدينة المحلة الكبرى، بالتوازي مع تنفيذ ندوات توعوية للتعريف بطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة والإجراءات الواجب اتباعها حال حدوث العقر.

تحرك تنفيذي

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف هذه الحملات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التوسع في برامج التوعية المجتمعية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي.