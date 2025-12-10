بفستان أنيق ..نيللي كريم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و تألقت نيللي كريم بإطلالة جذابة ولافتة مرتدية فستان أنيق لامع باللون الأسود ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن اختياراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيللي كريم في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي: مبقتش مركزة أعمل بطولات وخلاص وتكون بلا قيمة عشان أثبت اني ممثلة كبيرة ومهمة.

وأضافت: مشاركتي في أفلام قوية هو الأبقى حتى لو دوري فيها مش هو الأولى.

وأقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الأول عالميا للفيلم المصري جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية" بميدان الثقافة بقاعة العروض الرئيسية، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم منهم نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبلة وإنتصار والمؤلفة دينا ماهر والمخرجة أميرة دياب.