قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
محمد نبيل

بدت نيللي كريم خلال حضورها فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة أكثر وضوحا وجرأة في مقاربة مسيرتها وما يشغلها فنيا اليوم. 

الممثلة التي اعتادت أن تذهب إلى مناطق معقدة ومتشابكة في الأداء، اختارت هذه المرة أن تتحدث بعمق عن علاقتها بالمهنة، وعن النقطة التي وصلت إليها بعد سنوات طويلة من العمل.

كثافة التصوير والمعالجة بالمونتاج
في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، فتحت نيللي ملفا حساسا يتردد همسا في كواليس الصناعة: إنهاك الممثل بعمليات تصوير لا تنتهي، وتحدثت بصراحة عن واحدة من أكبر الكوارث الإخراجية التي تحدث في مصر، أن يقرر المخرج تصوير المشهد ذاته من زوايا لا حصر لها، في واحد من أكثر الأساليب استنزافا لطاقة الممثل واندفاعه، ما تريده الآن هو دور له قيمة، ومخرج يعرف ماذا يريد، وبيئة تحترم طاقة الممثل ولا تستهلكها عبثا.

أشارت إلى أن المخرجين الكبار لا يفعلون ذلك، لأن رؤيتهم للمشهد تكون مكتملة منذ البداية، وضربت مثلا بالمخرجة كاملة أبو ذكري التي ترى أنها من الذين يعرفون تماما ما يريدون من الممثل ومن اللقطة. ووضعت إلى جانبها المخرج أبو بكر شوقي، الذي تعتبره من أصحاب البوصلة الواضحة في التعامل مع الممثل.


لا بطولة من أجل البطولة
نيللي كريم ذهبت أبعد من الحديث عن أساليب الإخراج، لتتخذ موقفا صريحا من فكرة البطولة في حد ذاتها، وقالت لـ صدى البلد: إنها لم تعد منشغلة بتصدر الأفيش أو بمراكمة البطولات المزيفة، وإن مرحلة إثبات الذات من خلال الكم قد انتهت بالنسبة لها، وصار معيار اختيارها هو القيمة الفنية وحدها، مهما كان حجم الدور.

هذا التحول بدا واضحا في اختياراتها للعام 2025، الذي وصفته بأنه كان عاما محظوظا لها، إذ شاركت في أربعة أفلام مختلفة تماما: هابي بيرث داي، وضيفة شرف بدور الملكة نازلي في فيلم الست، وفيلم القصص، وفيلم جوازة ولا جنازة. أربعة عوالم لا تربطها أي خيوط مشتركة، وهو ما تعتبره المتعة الحقيقية في مهنتها.


القصص: أم لشباب كبار تبحث عن حياة بسيطة
تشارك نيللي كريم في فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، المعروض ضمن مسابقة المهرجان، وتقدم دور أم لشباب كبار، وهو ما لا يشكل أي حساسية لديها، لأن الممثل كما تقول يجب أن يلعب كل الأدوار من دون حسابات العمر.

شخصيتها في الفيلم، فيروز، امرأة بسيطة ذات أحلام أكثر بساطة، حلمها لا يتجاوز حصولها على "بوتاجاز" جديد، وهو ما لامس نيللي من اللحظة الأولى لأن الشخصية مستمدة من واقع حقيقي، وهذا ما دفعها إلى قبول الفيلم من دون تردد، وشددت نيللي على أن العمل مع أبو بكر شوقي ممتع، لأنه مخرج يعرف كيف يحب الممثل، ويعرف ما يريد منه بدقة، من دون أن يرهقه أو يشتته.

الفيلم تأخر موعد عرضه الأول مما أدى لعدم استطاعة الجمهور مناقشة طاقمه، وحظي باستقبال لافت في المهرجان بحضور صناعه، ومنهم المخرج أبو بكر شوقي، أمير المصري، نيللي كريم، كريم قاسم، صبري فواز، المنتج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد.

نيللي كريم فيلم القصص مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أرشيفية

شاهد الملك: طلبوا تسفير الأولاد ودولارات وتعيينات لتسريب كراسة كينج مريوط

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد