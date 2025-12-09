قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
فن وثقافة

نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة

نيللي كريم
نيللي كريم
محمد نبيل

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن اختياراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيللي كريم في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي: مبقتش مركزة أعمل بطولات وخلاص وتكون بلا قيمة عشان أثبت اني ممثلة كبيرة ومهمة.

وأضافت: مشاركتي في أفلام قوية هو الأبقى حتى لو دوري فيها مش هو الأولى.

يقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر العرض الأول عالميا للفيلم المصري جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية" بميدان الثقافة بقاعة العروض الرئيسية، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم منهم نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبلة وإنتصار والمؤلفة دينا ماهر والمخرجة أميرة دياب.

وسيقام للفيلمين عرضين آخرين للجمهور عصر يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر بميدان الثقافة بسينما 3، وسيعقب هذا العرض لقاء مع فريق العمل، ومساء يوم الجمعة الموافق 12ديسمبر بميدان الثقافة بسينما 5.

يُعد الفيلم التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم مهرجان البحر الاحمر السينمائي

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

