نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن اختياراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيللي كريم في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي: مبقتش مركزة أعمل بطولات وخلاص وتكون بلا قيمة عشان أثبت اني ممثلة كبيرة ومهمة.

وأضافت: مشاركتي في أفلام قوية هو الأبقى حتى لو دوري فيها مش هو الأولى.

يقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر العرض الأول عالميا للفيلم المصري جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية" بميدان الثقافة بقاعة العروض الرئيسية، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم منهم نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبلة وإنتصار والمؤلفة دينا ماهر والمخرجة أميرة دياب.

وسيقام للفيلمين عرضين آخرين للجمهور عصر يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر بميدان الثقافة بسينما 3، وسيعقب هذا العرض لقاء مع فريق العمل، ومساء يوم الجمعة الموافق 12ديسمبر بميدان الثقافة بسينما 5.

يُعد الفيلم التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.