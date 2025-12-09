حمزة نمرة يروج لاغنيته الجديدة على طريقة محمد هنيدي

شوق المطرب حمزة نمرة، جمهوره ومتابعيه، لأغنيته الجديدة التى يستعد لإطلاقها، من خلال نشره صورة كوميدية مستوحاة من أسلوب محمد هنيدى في فيلم جاءنا البيان التالي.

وكتب حمزة نمرة عبر حسابه عبر «فيسبوك»: «مبسوطين يا بتوع الشتا؟، زودتلكم أغنية كمان لزوم البرد والنكد».

وأضاف: «استنوا الوجه التاني من الألبوم يوم 17 ديسمبر وجهزوا السحلب والبطاطين».

كان المطرب حمزة نمرة، أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى حفل موسم الرياض، الذى أقيم بجانب فرقة كايروكي والفنان مروان بابلو، مشيرًا إلى أن اللقاء مع جمهور المملكة العربية السعودية كان من أبرز لحظات الحفل.

وكتب حمزة نمرة عبر «فيسبوك»: «أنا سعدت جداً بمشاركتى فى حفل موسم الرياض بجانب فريق كايروكى والفنان مروان بابلو، وسعادتى الأكبر هى لقائى بجمهور المملكة العربية السعودية، اللى اتولدت فيها وشفت من شعبها كل خير ومحبة».

وأضاف: «أنا كمصري فخور بمصريتي بأشكرهم وأتمنى كل الخير للمملكة العربية السعودية وشعبها ولكل البلاد العربية، وأدعو الله إنه يجمعنا بالخير وإن الفن اللى بأقدمه يفضل يجمع الناس على المحبة والخير والجمال».