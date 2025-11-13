حمزة نمرة يطرح أجدد أغانيه وينك من زمان.. أولى تعاوناته مع المنتج محمد حامد

طرح المطرب حمزة نمرة، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم وينك من زمان، والتي تعتبر أولى تعاوناته مع المنتج محمد حامد.

وأغنية وينك من زمان، طُرحت عبر القناة الرسمية لحمزة نمرة عبر موقع يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، والأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، وإنتاج شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد.

حمزة نمرة

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان حمزة نمرة، في احتفالية وطن السلام، مؤخرًا، وقدم دويتو لأغنية مصر وطن السلام رفقة الفنانة آمال ماهر، خلال احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنتج محمد حامد

وعلى جانب آخر، حقق المنتج محمد حامد نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بتعاونه مع الفنانة نانسي عجرم في ألبومها الجديد نانسي 11، حيث أنتج لها أغنيتي يا قلبو سيدي يا سيدي.