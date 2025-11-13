قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
فن وثقافة

حمزة نمرة يطرح أجدد أغانيه وينك من زمان.. أولى تعاوناته مع المنتج محمد حامد

حمزة نمرة
حمزة نمرة

طرح المطرب حمزة نمرة، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم وينك من زمان، والتي تعتبر أولى تعاوناته مع المنتج محمد حامد.

وأغنية وينك من زمان، طُرحت عبر القناة الرسمية لحمزة نمرة عبر موقع يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، والأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، وإنتاج شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد.

حمزة نمرة

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان حمزة نمرة، في احتفالية وطن السلام، مؤخرًا، وقدم دويتو لأغنية مصر وطن السلام رفقة الفنانة آمال ماهر، خلال احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنتج محمد حامد

وعلى جانب آخر، حقق المنتج محمد حامد نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بتعاونه مع الفنانة نانسي عجرم في ألبومها الجديد نانسي 11، حيث أنتج لها أغنيتي يا قلبو سيدي يا سيدي.

حمزة نمرة المطرب حمزة نمرة وينك من زمان أغنية وينك من زمان أغاني حمزة نمرة الفنان حمزة نمرة

