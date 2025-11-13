قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة   إلى المديريات التعليمية، شددت خلالها على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الإستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصرف سيتم بصفة عاجلة و في أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك بداية من ۲۰۲٥/١٠/١ من الإعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند ۳۰/۳ حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافاة المديريات التعليمية بالدعم المخصص لهذا الغرض .


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي  فى إطار ما تبذله الدولة من مجهودات في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة والعمل على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة، و بناء على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص المدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال ، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

وعلى جانب اخر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

ويمكن الآن الوصول إلى رابط  التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroadreg.emis.gov.eg/ 

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الأول

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول هو 10 يناير 2026 ، بينما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026

 موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026  ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

