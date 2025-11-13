رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية، شددت خلالها على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الإستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصرف سيتم بصفة عاجلة و في أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك بداية من ۲۰۲٥/١٠/١ من الإعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند ۳۰/۳ حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافاة المديريات التعليمية بالدعم المخصص لهذا الغرض .



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي فى إطار ما تبذله الدولة من مجهودات في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة والعمل على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة، و بناء على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص المدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال ، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

وعلى جانب اخر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

ويمكن الآن الوصول إلى رابط التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroadreg.emis.gov.eg/

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الأول

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول هو 10 يناير 2026 ، بينما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026 ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .