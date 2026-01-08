الصحة: الخط الساخن 105 حقق 100% استجابة لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق الخط الساخن الموحد (105) إنجازاً غير مسبوق خلال عام 2025، حيث استقبل ونجح في التعامل مع 41 ألفاً و777 مكالمة بكفاءة استجابة وصلت إلى 100%. ويأتي هذا الأداء المتكامل ثمرةً للتوجيهات المستمرة والمتابعة الحثيثة لضمان استقرار المنظومة وتحسين تجربة المواطنين في التواصل مع الخدمات الصحية.

وكشف التحليل الدقيق لمحتوى المكالمات عن اهتمام المواطنين البارز بموضوعين رئيسيين: طلبات العلاج والشكاوى ضد المنشآت الطبية، والتي مثلت 26.5% من إجمالي الاتصالات، وطلبات التطعيمات واللقاحات التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 23.6%. كما كان للخط دور معلوماتي حيوي، حيث استقبل 12.2% استفسارات عامة و10.9% شكاوى متنوعة، جرى معالجتها جميعاً لتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وشهدت المنظومة تطوراً ملحوظاً في معدلات الاستخدام، خاصة خلال النصف الثاني من العام، حيث سجل شهر ديسمبر أعلى معدل بتلقي 5,754 مكالمة، تلاه شهري سبتمبر وأكتوبر بأكثر من 5,000 مكالمة لكل منهما. هذا الارتفاع يعكس نجاح جهود التوعية بالخط وتوسيع نطاق خدماته، مما عمق من ثقة الجمهور وقبوله كقناة تواصل رسمية وفعالة.

الخدمات المقدمة عبر الخط الساخن

وتنوعت الخدمات المقدمة عبر الخط بشكل كبير، ليشمل مجالات مثل كارت الخدمات المتكاملة وبلاغات الطوارئ واستفسارات الوحدات الطبية، بالإضافة إلى استفسارات الألبان والتكليف والتراخيص والاستشارات الطبية. وتؤكد الوزارة على مواصلة تكثيف الحملات التعريفية لضمان استدامة هذه الكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمة المجانية.

يذكر أن الخط الساخن (105) يظل منفذاً شاملاً للحصول على الخدمات الصحية، بدءاً من الرعاية العاجلة ومبادرات "100 مليون صحة" وخدمات إنهاء قوائم الانتظار، وصولاً إلى العلاج على نفقة الدولة والمجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر 2030.