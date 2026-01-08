قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت الوادي الجديد خلال عام 2025

طب أسرة الأمان
طب أسرة الأمان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم مليون و174 ألفًا و36 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الوادي الجديد خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الست (الداخلة العام، الفرافرة المركزي، حميات الخارجة، باريس المركزي، بلاط، صدر الخارجة) قدمت 238 ألفًا و854 خدمة طبية، شملت العيادات الخارجية والطوارئ والرعايات.

كما ساهمت العيادات المسائية بـ2620 خدمة في مختلف التخصصات، مع إضافة مركز السعار بمستشفى حميات الداخلة، وتوفير الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر، وتقديم 1645 خدمة عبر التشخيص عن بُعد، إلى جانب 20 ألفًا و393 خدمة من خلال 74 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم 935 ألفًا و182 خدمة طبية عبر المراكز والوحدات

في مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 935 ألفًا و182 خدمة طبية عبر المراكز والوحدات، شملت الاستقبال والعيادات وخدمات تنظيم الأسرة. كما تم تجهيز 9 وحدات للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة، مع تطور ملحوظ في الخدمات بوحدات مثل أبو منقار، بئر 5، اللواء صبيح، النهضة، الصحوة، الأمان، المنيرة، بولاق، والبشندي بملاط.

من جانبه، أشار الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى التركيز على التعليم الطبي المستمر من خلال دورات تدريبية وورش عمل علمية وإدارية لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية.

كما تم تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لتقديم إرشادات صحية، والتوعية بخدمات المبادرات الرئاسية والوقاية من الأمراض.

شدد صبحي أيضًا على تكثيف الجولات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية، مع رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري
بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

