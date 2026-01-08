قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الخط الساخن 105 حقق 100% استجابة لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025
الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً
بعد سحب دفعات من نوع تجاري لحليب الأطفال.. هل يشكل خطورة؟ | رد رسمي حاسم
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب
عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد
وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تونس تفتح أبوابها للمصريين.. تسهيلات جديدة لدخول 5فئات اعتبارًا من يناير
دعاء قبل المغرب .. يراضي الله به قلبك ويفتح لك الأبواب المغلقة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام؟
المبعوث الأممي لليمن: الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا
كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء
الحسيني الشرقاوي يترشح رسميًا في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية الصيني: ندعو إلى شراكة مع أفريقيا لمواجهة التحديات

الصين
الصين
هاني حسين

دعا وزير الخارجية الصيني، إلى شراكة بين أفريقيا والصين لمواجهة التحديات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية الصيني: “العالم يشهد تنمرا غير مسبوق يعيق تقدم دول الجنوب”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن البلاد تحظر تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين، أو للاستخدامات العسكرية اليابانية، وكذلك إلى أي مستخدمين نهائيين آخرين أو لأغراض استخدام نهائي تساعد في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت أن أي منظمات أو أفراد من أي دولة أو منطقة تنتهك الأحكام المذكورة أعلاه من خلال نقل أو تصدير مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى منظمات أو أفراد في اليابان، ستتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة، بهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية، وكذلك الوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة النووية.

الصين اخبار التوك شو افريقيا الاقتصاد بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

نجلاء بدر

سنة سعيدة علينا.. نجلاء بدر تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

لقاء سويدان

أسوأ حاجة في الدنيا الزعل.. منة جلال تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

قناة cbc تفتتح عام 2026 بإعادة عرض مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد