وزير الخارجية الصيني: ندعو إلى شراكة مع أفريقيا لمواجهة التحديات

دعا وزير الخارجية الصيني، إلى شراكة بين أفريقيا والصين لمواجهة التحديات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية الصيني: “العالم يشهد تنمرا غير مسبوق يعيق تقدم دول الجنوب”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن البلاد تحظر تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين، أو للاستخدامات العسكرية اليابانية، وكذلك إلى أي مستخدمين نهائيين آخرين أو لأغراض استخدام نهائي تساعد في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت أن أي منظمات أو أفراد من أي دولة أو منطقة تنتهك الأحكام المذكورة أعلاه من خلال نقل أو تصدير مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى منظمات أو أفراد في اليابان، ستتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة، بهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية، وكذلك الوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة النووية.