طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وجود تعاون كامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى التنسيق مع الدول الشقيقة على المستوى الإقليمي في إطار المجموعة العربية الإسلامية ومجموعة دول الثماني، وذلك في سياق التحرك على جميع الأصعدة لبدء تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ردا على سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المرحلة الثانية تكتسب أهمية بالغة لما تتضمنه من نشر لقوة الاستقرار الدولية، ونشر لجنة فلسطينية على الأرض، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين من خلال مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن هذه الاستحقاقات مترابطة، مع التطلع إلى أن يبدأ الجانب الأمريكي، باعتبار أن الخطة تخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإعلان قريبًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المرحلة.

وذكر الدكتور بدر عبد العاطي، أن الإعلان المرتقب من الجانب الأمريكي سيشمل الاستحقاقات الخاصة بمجلس السلام العالمي ولجنة التكنوقراط، لما لهما من أهمية كبيرة، مشيرًا، إلى وجود تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي، وطرح العديد من الأفكار، من بينها مهمتان لبعثة «يوبام رفح» الخاصة بتشغيل المعابر.

وأكد وزير الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يُعد طرفًا أساسيًا في اتفاقية تشغيل المعابر الموقعة عام 2005، وهي اتفاقية ثلاثية تجمع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ما يمنح الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا من خلال هذه البعثة، لا سيما فيما يتعلق بتشغيل المعابر ودخول المساعدات الإنسانية، وكذلك دخول وخروج الأفراد

