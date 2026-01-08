وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية

أكد وزير الخارجية د بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض إنشاء أي كيانات موازية في السودان، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السودانية واستقرارها السياسي، باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري والإقليمي.

دعم حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم

وأضاف الوزير أن لا حل مستدام في المنطقة يمكن تحقيقه دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولة مستقلة، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه دعم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

الدفاع عن المصالح الوجودية لمصر

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في الدول المجاورة، خصوصًا السودان وفلسطين، جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي المصري.