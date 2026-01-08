منع مشجع جزائري من دخول الملاعب بعد واقعة مسيئة في مدرجات ملعب مولاي الحسن

أصدرت السلطات المغربية قرارًا بمنع أحد المشجعين الجزائريين من حضور المباريات، وذلك عقب واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء القرار بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله المشجع وهو يقوم بتصرف غير لائق داخل مدرجات ملعب مولاي الحسن، حيث وثق المقطع قيامه بالتبول في المدرجات، رغم توافر مراحيض مجهزة داخل الملعب.

وبرر المشجع تصرفه عبر الفيديو بعدم قدرته على التحكم في نفسه، إلا أن الواقعة قوبلت بحالة استياء كبيرة من الجماهير والمتابعين، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على النظام والسلوك العام داخل الملاعب.