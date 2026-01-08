أخبار الزمالك.. الحجز على أرصدة الأبيض.. وأزمة باجتماع مجلس الإدارة ورحيل عواد

شهد نادي الزمالك اليوم سلسلة من الأحداث الهامة على الصعيدين الإداري والرياضي أبرزها غياب أحمد سليمان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الأزمة المالية ومستقبل أرض النادي بالإضافة إلى تطورات أزمة حارس المرمى محمد عواد.

اجتماع مجلس الإدارة وغياب أحمد سليمان

رفض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حضور اجتماع المجلس خلال الساعات الماضية بسبب تأخير انطلاقه.

وتقدم أحمد سليمان باعتراض رسمي على تأخر بدأ الاجتماع مع مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يناقش نادي الزمالك خلال الاجتماع حل الأزمة المالية ومصير الأرض الحالية للنادي بجانب دراسة حل الأرض البديلة.

الأزمة المالية وأرض النادي

تصدرت الأزمة المالية للنادي جدول أعمال الاجتماع بالإضافة إلى مناقشة مصير أرض الزمالك الحالية والأراضي البديلة.

من جانبه، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر مؤكدا قرب الانتهاء من الملف وأن النادي سيحصل على أرض بديلة مع خطط لإنشاء فرع آخر في أسيوط.



كما نفى شوبير شائعة الحجز على أرصدة النادي موضحا أن الخطاب المرسل للنادي يخص متأخرات ضريبية للفترة من 2016 حتى 2020 وأن الأمور تسير وفق سياسة تسوية مع مصلحة الضرائب دون أي إجراءات حجز.

أزمة محمد عواد

تستمر أزمة حارس مرمى الزمالك محمد عواد بعد اعتراضه على الجلوس بديلا خلال مواجهة كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف المصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول والخاصة بطلبه الخضوع للتحقيق على خلفية ما حدث خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم تحدد حتى الآن موعد التحقيق مع الحارس مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد مدير الكرة أبلغ الإدارة برغبة محمد عواد في التحقيق بدلًا من توقيع عقوبة مالية عليه بعدما اعترض على الجلوس بديلًا خلال مباراة كايزر تشيفز.

انتقال صلاح الدين مصدق إلى الوداد

وقع اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق عقد انتقال حر مع نادي الوداد الرياضي بعد تأخر مستحقاته المالية مع الزمالك وفسخ عقده مع النادي الأبيض.

وأخفق الزمالك في محاولات اقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة لينتقل للوداد المغربي.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقد لمدة موسم ونصف مع أحقية الموسم الثاني بموافقة الطرفين.

ويستعد صلاح الدين مصدق لخوض معسكر الوداد المقام حاليًا في قطر، استعدادا لبدء مشواره مع الفريق المغربي.