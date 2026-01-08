زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطة الغرب لزيادة عسكرة أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف للتصعيد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : نشر الوحدات والمنشآت العسكرية في أوكرانيا سنصنفه على أنه تدخل يشكل تهديداً لروسيا ودول أوروبية أخرى.

وأضافت : أي وحدات أو منشآت عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية.