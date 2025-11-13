قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

آية التيجي

أثارت الفنانة ليلى علوي الجدل بإطلالتها الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما حاولت الجمع بين أكثر من ستايل في طلة واحدة، لكن النتيجة بحسب مصمم الأزياء الموضة محمد كمال كانت بعيدة عن التوفيق.

تعليق مصمم الأزياء على إطلالة ليلى علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

وقال كمال في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: أن"ليلى حاولت تعمل كل حاجة في طلة واحدة، لكن للأسف فشلت في كل حاجة".

وأوضح كمال، أن تغيير تسريحة الشعر لأول مرة لم يكن موفقًا، إذ ظهرت بشكل غير متناسق مع ملامح وجهها.

أما الفستان المجسم باللون الفاتح، فقد أوضح كمال، أن افتقد عنصر التناسق والتجسيم المطلوب، ليظهر بمظهر “بلا وسط”.

وأشار كمال، إلى أن الديكور اليدوي (الهاند ميد لولي) لم يكن مُتقنًا، لا من حيث التوزيع المنتظم ولا من ناحية التدرج اللوني (الديجراديه)، بينما جاء الديكولتيه المصنوع من قماش الشيفون بشكل غير منسجم مع باقي تفاصيل الإطلالة.

وأضاف كمال في نهاية منشوره: “الحاجة الوحيدة اللي كانت مناسبة فعلاً للطلة هي الشنطة”، ومنح محمد كمال الإطلالة تقييم نجمتين من خمسة، معتبرًا أن ليلى علوي تحتاج لإطلالة أكثر بساطة وانسيابية تليق بجمالها الكلاسيكي.

ليلى علوي إطلالة ليلى علوي موضة 2025 فساتين المشاهير ناقد الموضة محمد كمال أزياء الفنانات تقييم الإطلالات الموضة في مصر

