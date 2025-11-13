هنا شيحة تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي.

إطلالة هنا شيحة

تألقت هنا شيحة في الصور بإطلالة راقية كحشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

تزينت هنا شيحة بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات، ونسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق صغير الحجم.

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا شيحة بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.