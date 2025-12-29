قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الاستثمار الجديد يفرض الشفافية الكاملة ويعيد رسم خريطة جذب الاستثمارات

الاستثمار
الاستثمار
حسن رضوان

وضع قانون الاستثمار الجديد إطارًا واضحًا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة الاستثمار، من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد خطط واستراتيجيات وتقارير دورية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استدامته.

ونص القانون على إعداد خطة سنوية توضح مستهدفات الهيئة العامة للاستثمار وأنشطتها خلال العام المالي التالي، بما يسهم في تيسير الإجراءات والترويج للفرص الاستثمارية، إلى جانب إعداد استراتيجية خمسية مستدامة تحدد الرؤية طويلة المدى وأولويات العمل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ألزم القانون الهيئة بإعداد تقرير نصف سنوي يعرض بشكل تفصيلي نتائج الأعمال وما تم إنجازه في ملف تيسير الاستثمار، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة، ويقوم الوزير المختص برفع كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، متضمنين أبرز التحديات والمعوقات، والمقترحات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.

وفي إطار تطوير المناطق الحرة، أجاز القانون للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، استكمال أو تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، مع خصم ما يتم إنفاقه من مقابل الانتفاع المحصل من المشروعات لصالح الجهة المالكة للأرض.

ولتعزيز الشفافية والمساءلة، أوجب القانون على الهيئة نشر قائمة سنوية بالشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن طبيعة الأنشطة، ومواقع المشروعات، ونوعية الحوافز الممنوحة، وأسماء الشركات أو المساهمين أو الملاك، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتيح للجهات الرقابية والمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات المدعومة بالحوافز.

قانون الاستثمار قانون الاستثمار الجديد الشفافية الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

المزيد