تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توسع متسارع في سوق البرمجيات عالميا يدعم الاستثمارات في حلول CRM الذكية

أحمد عبد القوى

يشهد سوق البرمجيات عالميًا، وعلى رأسه سوق حلول إدارة علاقات العملاء، توسعًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول الرقمي المتزايد واعتماد الشركات على التقنيات الذكية في إدارة عمليات البيع والتواصل وخدمة العملاء. وتشير التقديرات إلى أن سوق برمجيات CRM العالمي يواصل نموه القوي، مع توقعات ببلوغه مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بارتفاع معدلات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتواصل متعدد القنوات.

ويعكس هذا النمو التحول في استراتيجيات الشركات حول العالم، حيث تعتمد أكثر من 91% من المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 10 أفراد على أنظمة CRM بشكل فعّال، مع استمرار ارتفاع معدلات التبني السنوية، في ظل سعي الشركات إلى تحسين تجربة العملاء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وفي هذا السياق، تواصل الاستثمارات الاستراتيجية في شركات البرمجيات لعب دور محوري في تسريع الابتكار وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، لا سيما في الأسواق الناشئة التي تشهد طلبًا متزايدًا على منصات ذكية قادرة على إدارة التواصل عبر قنوات رقمية متعددة، وربطها بأنظمة الأتمتة والتحليل المتقدم.

وتؤكد آراء المستثمرين في قطاع التكنولوجيا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لبناء كيانات برمجية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، خاصة تلك التي تركز على تقديم حلول عملية لمشكلات واقعية تواجه الشركات يوميًا، بدلًا من الاكتفاء بتقديم أدوات تقليدية لا تواكب تطورات السوق.

وفي هذا الإطار، تبرز BeOn كإحدى الشركات التقنية العالمية  العاملة في تطوير حلول CRM الذكية متعددة القنوات، حيث أعلنت مؤخرًا عن حصولها على استثمار استراتيجي بالدولار الأمريكي لدعم خطط التوسع الإقليمي وتسريع تطوير منتجاتها، مستفيدة من الزخم العالمي المتزايد في سوق البرمجيات وحلول إدارة علاقات العملاء.

