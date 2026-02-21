قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
أخبار العالم

زيلينسكي: الاجتماعات المقبلة في جنيف مع موسكو وواشنطن يجب أن تكون ذات مضمون

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماعات المقبلة في جنيف بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة يجب ألا تكون "فارغة من المضمون"، مؤكدا أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة في المسار الدبلوماسي.

وقال زيلينسكي، إنه كلف كبير مفاوضيه بالتنسيق مع حلفاء أوكرانيا في تركيا ودول الشرق الأوسط لدعم جهود بلاده في حل النزاع القائم منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.

وفي مقابلة منفصلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، أشار زيلينسكي إلى أن أي خطة تلزم أوكرانيا بالتخلي عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا في منطقة دونباس ستكون مرفوضة من قبل الناخبين إذا طرحت للاستفتاء. 

وأضاف أن ما يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوط على أوكرانيا غير مبرر، مؤكدا أن روسيا لم تواجه نفس النوع من الدعوات للتنازل.

وقال زيلينسكي: "آمل أن تكون هذه مجرد تكتيكاته وليست قرارًا"، مشيرًا إلى أن الضغط على أوكرانيا قد يكون أسهل مقارنة بموسكو، لكنه شدّد على أنه لا يعتزم الاستسلام لأي ضغوط. وأضاف: "لن يغفر الناس التخلي عن المزيد من الأراضي. لن يغفروا لي، ولن يغفروا للولايات المتحدة".

وكان ترامب قد دعا مؤخرًا أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات سريعًا، قائلاً للصحفيين: "على أوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعًا. هذا كل ما أقوله لكم".

وأوضح زيلينسكي أن محادثاته مع كبار المفاوضين الأمريكيين، من بينهم المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، لم تتضمن نفس نوع الضغط الذي مارسه ترامب، مشددًا على احترام بلاده للشركاء الأمريكيين في العملية الدبلوماسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة أوكرانيا روسيا الشرق الأوسط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

