زيلينسكي: الاجتماعات المقبلة في جنيف مع موسكو وواشنطن يجب أن تكون ذات مضمون

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماعات المقبلة في جنيف بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة يجب ألا تكون "فارغة من المضمون"، مؤكدا أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة في المسار الدبلوماسي.

وقال زيلينسكي، إنه كلف كبير مفاوضيه بالتنسيق مع حلفاء أوكرانيا في تركيا ودول الشرق الأوسط لدعم جهود بلاده في حل النزاع القائم منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.

وفي مقابلة منفصلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، أشار زيلينسكي إلى أن أي خطة تلزم أوكرانيا بالتخلي عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا في منطقة دونباس ستكون مرفوضة من قبل الناخبين إذا طرحت للاستفتاء.

وأضاف أن ما يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوط على أوكرانيا غير مبرر، مؤكدا أن روسيا لم تواجه نفس النوع من الدعوات للتنازل.

وقال زيلينسكي: "آمل أن تكون هذه مجرد تكتيكاته وليست قرارًا"، مشيرًا إلى أن الضغط على أوكرانيا قد يكون أسهل مقارنة بموسكو، لكنه شدّد على أنه لا يعتزم الاستسلام لأي ضغوط. وأضاف: "لن يغفر الناس التخلي عن المزيد من الأراضي. لن يغفروا لي، ولن يغفروا للولايات المتحدة".

وكان ترامب قد دعا مؤخرًا أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات سريعًا، قائلاً للصحفيين: "على أوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعًا. هذا كل ما أقوله لكم".

وأوضح زيلينسكي أن محادثاته مع كبار المفاوضين الأمريكيين، من بينهم المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، لم تتضمن نفس نوع الضغط الذي مارسه ترامب، مشددًا على احترام بلاده للشركاء الأمريكيين في العملية الدبلوماسية.