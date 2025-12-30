وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور

أعلنت وزارة النقل عن آخر المستجدات التنفيذية لمحور الفشن الحر بمحافظة بني سويف، مؤكدة أن المشروع يمثل شريانًا جديدًا للتنمية في صعيد مصر، ويهدف إلى ربط شبكات الطرق وتسهيل حركة النقل بين المناطق الصناعية والمحافظات المجاورة.

تفاصيل المشروع العملاق

أوضحت الوزارة أن المحور يمتد بطول 27 كم وعرض 21.60 متر، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه. ويضم المشروع 23 عملاً صناعياً (21 كوبري و2 نفق)، صُممت جميعها لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ومن أبرزها:

* كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي.

* كوبري النيل العظيم.

* كوبري على ترعة الإبراهيمية وشريط سكة حديد (القاهرة/أسوان).

* كوبري بحر يوسف.

* كوبري على الطريق الصحراوي الغربي.

المرحلة الأولى

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى للمحور بطول 8.7 كم، والتي تمتد من الطريق الصحراوي الشرقي وصولاً إلى الطريق الزراعي الغربي، حيث شملت هذه المرحلة إنجاز 3 كباري رئيسية حيوية تضمن تدفق الحركة المرورية بسلاسة.

أهداف استراتيجية وتنموية

وأكدت وزارة النقل أن محور الفشن ليس مجرد طريق، بل هو محرك للاستثمار، حيث يسهم في:

* دعم التصدير: سهولة نقل منتجات المناطق الصناعية شرق النيل إلى موانئ البحر الأحمر.

* بديل آمن للمعديات: توفير وسيلة عبور حضارية تضمن أعلى معدلات السلامة لأهالي مراكز (الفشن، ببا، وسمسطا) بدلاً من الوسائل التقليدية.

* تقليص المسافات: زيادة فرص العبور بين ضفتي النيل لتصبح كل 25 كم، حيث يتوسط المحور مسافة ما بين محور عدلي منصور شمالاً ومحور بني مزار جنوباً.

واختتمت الوزارة بيانها بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط بين محاور الطرق الطولية شرق وغرب النيل، بما يحقق التنمية الشاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.