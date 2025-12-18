قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

وزيرة التنمية المحلية تتفقد المنطقة الصناعية بقفط.. ومنال عوض: تمثل نموذجا واعدا للتنمية الصناعية المتكاملة بمحافظات الصعيد

وزيرة التنمية المحلية تتفقد المنطقة الصناعية
وزيرة التنمية المحلية تتفقد المنطقة الصناعية
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المنطقة الصناعية بقفط ، لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية الجارية بالمنطقة ، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتأكد من جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة  في إطار حرص الحكومة على دعم التنمية الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمارات بالمحافظات، خاصة محافظات صعيد مصر.

رافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من ممثلي الشركات  والمصانع العاملة في المنطقة الصناعية    . 

وفي بداية الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا إلى عرضاً من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول الموقف العام بالمنطقة الصناعية بقفط والتي تقدر مساحتها بنحو 406,9 فدانًا، وقام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بضخ استثمارات تقدر بنحو ١.٧ مليار جنيه بهدف التطوير الشامل لكافة مرافق وخدمات البنية الأساسية بالمنطقة .

كما تم استعراض الإطار التخطيطي والتسويقي والإجرائي والخدمات الأساسية وخدمات تنمية الأعمال التي تم القيام بها في المنطقة الصناعية وارتفاع نسب الإشغال وعدد المصانع بالمنطقة وعدد الأنشطة الموجودة في المنطقة .  

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المنطقة الصناعية بقفط تمثل نموذجًا واعدًا للتنمية الصناعية المتكاملة بمحافظات الصعيد، مشددة على حرص الوزارة علي التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية على دعم المحافظات في تطوير المناطق الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من المقومات المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها يمثلان خطوة أساسية لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسهم في وضع خطط فعالة للترويج والتسويق للمنطقة الصناعية بقفط.

ومن جانبه أشار محافظ قنا إلى أن المنطقة الصناعية بقفط تتمتع بموقع استراتيجي متميز على طريق قفط – القصير، حيث تبعد نحو 150 كم عن ميناء سفاجا، و40 كم عن مطار الأقصر، كما ترتبط بشبكة الطرق الإقليمية وتقع على خط السكة الحديد (محطة قفط)، وتبعد 7 كم جنوبًا عن محور قنا – سفاجا الجديد، الذي يربط المحافظة شرقًا وغربًا بالموانئ البحرية، ما يعزز من فرص الاستثمار وييسر حركة النقل والتصدير.

وأوضح المحافظ أن المنطقة توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف الأنشطة الصناعية، وتضم عددًا من المرافق والخدمات الداعمة، من بينها محطة كهرباء، ومحطة وقود، ومصنع سكر، ومركز تدريب مهني، ونقطة شرطة، ووحدة إسعاف، فضلًا عن تنوع الصناعات المقامة بها وفق المخطط العام، والتي تشمل الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية ومواد البناء والزراعية والسياحية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الحليم أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و خلال زيارته لمحافظة قنا، وجّه بامتداد وتوسعات جديدة للمنطقة الصناعية بقفط، بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

كما أشار  محافظ قنا إلى أن إجمالي عدد المصانع بالمنطقة الصناعية بقفط يبلغ 160 مصنعًا، منها 70 مصنعًا منتجًا، و37 مصنعًا تحت الإنشاء، و48 مصنعًا لم يبدأ التشغيل بعد، بالإضافة إلى 5 مصانع مسحوبة ولها مبانٍ قائمة.

وفي ختام الجولة، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا مصنع عبد الوهاب للصناعات المعدنية بالمنطقة الصناعية بقفط، حيث استمعا إلى شرح حول طبيعة نشاط المصنع، الذي يعمل في مجال الصناعات المعدنية، وإنتاج الأدوات الصحية المعدنية وأجزائها، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 400 ألف حنفية نحاس و800 ألف محبس نحاس، باستثمارات تقدر بنحو 120 مليون جنيه، ويوفر نحو 20 فرصة عمل مباشرة، مشيدين بجودة المنتج ودور المصنع في دعم الصناعة المحلية.

وفي نهاية الزيارة حرصت وزيرة التنمية المحلية علي التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع العاملات والمهندسات بالمصنع وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وأشادت الدكتورة منال عوض بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز في الفرص العمل التي تستهدف السيدات في صعيد مصر، ودعت الوزيرة  المستثمرين الصناعيين إلي التوسع في هذا النهج بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة بمحافظات الصعيد .

