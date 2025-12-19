ولي العهد الأردني للاعبي المنتخب: نلتم إعجاب العرب

وجه ولي العهد الحسين ابن الملك عبد الله ملك الأردن رسالة إلى المنتخب الأردني بعد الهزيمة أإمام منتخب المغرب في نهائي كأس العرب بقطر.

وكتب ال حسين من خلال حسابه الشخصي انسجرام :" رفعتوا معنويات كل الأردن وصل اثر أدائكم لكل بيت اردني ونلتم إعجاب أشقائكم العرب ، هذه بطولة تعلمنا منها الكثير واكدت ان منتخبنا قادر علي الاستمرار بثقة في الاستحقاق القادم ، فخورين بكم وبما قدمته المرحلة المقبلة مهمة ونحن معكم خطوة بخطوة".



نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.