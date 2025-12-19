أبرز مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 19-12-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي
مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X إنتر ميلان – 9 مساء – Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فالنسيا X مايوركا – 10 مساء – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.30 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا
آفرانشي X ستاد بريست – 9.45 مساء
كانيت روسليون X مونبلييه – 9.45 مساء
ليس هيربايرس X أنجييه – 9.45 مساء
لانس X أولنوي – 10 مساء