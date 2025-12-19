أبرز مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 19-12-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X إنتر ميلان – 9 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا X مايوركا – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

آفرانشي X ستاد بريست – 9.45 مساء

كانيت روسليون X مونبلييه – 9.45 مساء

ليس هيربايرس X أنجييه – 9.45 مساء

لانس X أولنوي – 10 مساء