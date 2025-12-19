قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
الطب 76% والهندسة 65%.. الحدود الدنيا بتنسيق كليات جامعة الجلالة التيرم الثاني

نهلة الشربيني

يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني، وتأتي على رأس الجامعات التي يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا لكلياتها هي جامعة الجلالة الأهلية.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات جامعة الجلالة الأهلية 2025/2026:

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 54%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

