الطب 76% والهندسة 65%.. الحدود الدنيا بتنسيق كليات جامعة الجلالة التيرم الثاني

يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني، وتأتي على رأس الجامعات التي يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا لكلياتها هي جامعة الجلالة الأهلية.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات جامعة الجلالة الأهلية 2025/2026:

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 54%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%