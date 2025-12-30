قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

مع اقتراب ليلة رأس السنة 2026، يبحث الكثير من أهل القاهرة عن أفكار تنزه ممتعة وغير مكلفة تحتفظ بأجواء الاحتفال والفرح دون إرهاق الميزانية.

إذا كنتِ تبحثين عن أماكن على قد الإيد في العاصمة تجمع بين الطبيعة، المرح، الأجواء الحضرية، والتكلفة المناسبة.

أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد في رأس السنة

إليك في هذا التقرير أرخص 5 وجهات للتنزه والاستمتاع بليلة 31 ديسمبر

1. كورنيش النيل – نغمات الحياة وأجواء انعكاس الأضواء

يمثل كورنيش النيل في القاهرة خيارًا اقتصاديًا ومحبوبًا لعشّاق الهواء الطلق والمشي حول نهر النيل، خاصة في المساء. في ليلة رأس السنة تتناغم أضواء المدينة مع انعكاسها على الماء، بينما يتجول الناس في مجموعات من العائلات والأصدقاء، مستمتعين بالموسيقى الخفيفة وطقوس بسيطة من الاحتفال.

لماذا هو خيار اقتصادي؟

الدخول مجاني تمامًا

بإمكانكِ تناول مشروب أو وجبة خفيفة من الأكشاك القريبة بأسعار معقولة

التنزه والمشي يوفّران أجواء احتفالية بلا تكاليف إضافية

هذه الأجواء تجعل من الكورنيش مكانًا مثاليًا لمن يريد احتفالًا بسيطًا ورومانسيًا في نفس الوقت.

2. حديقة الأزهر – نسيم الطبيعة وسط قلب العاصمة

إذا كنت تريدين الابتعاد قليلًا عن صخب المدينة في تلك الليلة، فإن حديقة الأزهر من الأمكنة التي تمنحك أجواء هادئة ومنظرًا بانوراميًا لأفق القاهرة، خاصةً مع غروب الشمس ثم أضواء المدينة.

مميزات المكان:

سعر التذكرة رمزي نسبيًا مقارنة بالمتنزهات الكبيرة

مساحات خضراء واسعة للجلوس أو النزهة مع أصدقاء أو العائلة

مطاعم ومقاهي بأسعار على قدر الإيد قريبة من مداخل الحديقة

هذه الحديقة مناسبة لمن يرغب في أجواء احتفالية خفيفة لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة.

3. مول سيتي ستارز – احتفال بسيط في قلب التسوق

بالرغم من أن المراكز التجارية ليست الخيار التقليدي لليالي رأس السنة، إلا أن مول سيتي ستارز يوفر أجواءً احتفالية خفيفة مع تناغم الأضواء، الموسيقى، وبعض الفعاليات المجانية أو الاقتصادية في الساحات المفتوحة.

لماذا يُعد خيارًا اقتصاديًا؟

يمكنك التجول بالمول مجانًا

المشروبات والوجبات السريعة داخل المول بأسعار مختلفة تناسب ميزانيتك

غالبًا ما توجد عروض خفيفة أو فعاليات مجانية في الليلة دون الحاجة إلى دفع إضافي

هذا المكان سيمنحك أجواء مدينة حديثة مع سهولة الوصول وراحة كاملة.

4. منطقة الزمالك – كافيهات ولقطات تصوير ساحرة

الزمالك من أرقى مناطق القاهرة التي تجمع بين أجواء هادئة على النيل وكافيهات مناسبة للتنزه في سهرة رأس السنة دون إنفاق مبالغ باهظة. خذي جولة قصيرة في شوارع الزمالك، استمتعي بمشهد النيل، واجلسي في أحد الكافيهات بأسعار معقولة، مع أجواء احتفالية بسيطة.

مميزات المكان:

مشهد نيل القاهرة الساحر

كافيهات خفيفة التكلفة نسبيًا

فرصة لالتقاط صور ليلية جذابة في رأس السنة

هذا الخيار مثالي لمن يريد أجواء راقية بسيطة بلا ضوضاء كبيرة أو تكاليف باهظة.

5. حدائق المنتزه – نزهة المساء مع نسيم الطبيعة

بالرغم من أن حدائق المنتزه توجد خارج القاهرة بقليل في الإسكندرية، إلا أن إقامتها ليلة رأس السنة يمكن أن تكون خيارًا اقتصاديًا ممتعًا إذا كنتِ تبحثين عن رحلة قصيرة مع الأصدقاء أو العائلة.

المكان واسع ويمنحك شعورًا بالهروب من ضوضاء المدينة، ومساحات واسعة للتنزه، الجلوس، وتناول وجبة خفيفة تحت السماء.

متى يكون هذا الخيار اقتصاديًا؟

عند مشاركة التكاليف مع الأصدقاء

عند التحضير المسبق للطعام والشراب بدل الشراء في الموقع

إذا كنت لا تمانعين في التنقل الطويل قليلاً بالخارج

وهكذا يمكن أن تكون رحلة لا تُنسى بأقل تكلفة ممكنة.

نصائح لتجربة اقتصادية مميزة في رأس السنة