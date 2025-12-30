قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب ليلة رأس السنة 2026، يبحث الكثير من أهل القاهرة عن أفكار تنزه ممتعة وغير مكلفة تحتفظ بأجواء الاحتفال والفرح دون إرهاق الميزانية.

 إذا كنتِ تبحثين عن أماكن على قد الإيد في العاصمة تجمع بين الطبيعة، المرح، الأجواء الحضرية، والتكلفة المناسبة.

 أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد في رأس السنة 

إليك في هذا التقرير أرخص 5 وجهات للتنزه والاستمتاع بليلة 31 ديسمبر

1. كورنيش النيل – نغمات الحياة وأجواء انعكاس الأضواء

يمثل كورنيش النيل في القاهرة خيارًا اقتصاديًا ومحبوبًا لعشّاق الهواء الطلق والمشي حول نهر النيل، خاصة في المساء. في ليلة رأس السنة تتناغم أضواء المدينة مع انعكاسها على الماء، بينما يتجول الناس في مجموعات من العائلات والأصدقاء، مستمتعين بالموسيقى الخفيفة وطقوس بسيطة من الاحتفال.

لماذا هو خيار اقتصادي؟

  • الدخول مجاني تمامًا
  • بإمكانكِ تناول مشروب أو وجبة خفيفة من الأكشاك القريبة بأسعار معقولة
  • التنزه والمشي يوفّران أجواء احتفالية بلا تكاليف إضافية
  • هذه الأجواء تجعل من الكورنيش مكانًا مثاليًا لمن يريد احتفالًا بسيطًا ورومانسيًا في نفس الوقت.

2. حديقة الأزهر – نسيم الطبيعة وسط قلب العاصمة

إذا كنت تريدين الابتعاد قليلًا عن صخب المدينة في تلك الليلة، فإن حديقة الأزهر من الأمكنة التي تمنحك أجواء هادئة ومنظرًا بانوراميًا لأفق القاهرة، خاصةً مع غروب الشمس ثم أضواء المدينة.

مميزات المكان:

  • سعر التذكرة رمزي نسبيًا مقارنة بالمتنزهات الكبيرة
  • مساحات خضراء واسعة للجلوس أو النزهة مع أصدقاء أو العائلة
  • مطاعم ومقاهي بأسعار على قدر الإيد قريبة من مداخل الحديقة
  • هذه الحديقة مناسبة لمن يرغب في أجواء احتفالية خفيفة لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة.

3. مول سيتي ستارز – احتفال بسيط في قلب التسوق

بالرغم من أن المراكز التجارية ليست الخيار التقليدي لليالي رأس السنة، إلا أن مول سيتي ستارز يوفر أجواءً احتفالية خفيفة مع تناغم الأضواء، الموسيقى، وبعض الفعاليات المجانية أو الاقتصادية في الساحات المفتوحة.

لماذا يُعد خيارًا اقتصاديًا؟

  • يمكنك التجول بالمول مجانًا
  • المشروبات والوجبات السريعة داخل المول بأسعار مختلفة تناسب ميزانيتك
  • غالبًا ما توجد عروض خفيفة أو فعاليات مجانية في الليلة دون الحاجة إلى دفع إضافي
  • هذا المكان سيمنحك أجواء مدينة حديثة مع سهولة الوصول وراحة كاملة.

4. منطقة الزمالك – كافيهات ولقطات تصوير ساحرة

الزمالك من أرقى مناطق القاهرة التي تجمع بين أجواء هادئة على النيل وكافيهات مناسبة للتنزه في سهرة رأس السنة دون إنفاق مبالغ باهظة. خذي جولة قصيرة في شوارع الزمالك، استمتعي بمشهد النيل، واجلسي في أحد الكافيهات بأسعار معقولة، مع أجواء احتفالية بسيطة.

مميزات المكان:

  • مشهد نيل القاهرة الساحر
  • كافيهات خفيفة التكلفة نسبيًا
  • فرصة لالتقاط صور ليلية جذابة في رأس السنة
  • هذا الخيار مثالي لمن يريد أجواء راقية بسيطة بلا ضوضاء كبيرة أو تكاليف باهظة.
أرخص أماكن فسح فى رأس السنة 2026

5. حدائق المنتزه – نزهة المساء مع نسيم الطبيعة

بالرغم من أن حدائق المنتزه توجد خارج القاهرة بقليل في الإسكندرية، إلا أن إقامتها ليلة رأس السنة يمكن أن تكون خيارًا اقتصاديًا ممتعًا إذا كنتِ تبحثين عن رحلة قصيرة مع الأصدقاء أو العائلة.

المكان واسع ويمنحك شعورًا بالهروب من ضوضاء المدينة، ومساحات واسعة للتنزه، الجلوس، وتناول وجبة خفيفة تحت السماء.

أرخص أماكن فسح فى رأس السنة 2026

متى يكون هذا الخيار اقتصاديًا؟

  • عند مشاركة التكاليف مع الأصدقاء
  • عند التحضير المسبق للطعام والشراب بدل الشراء في الموقع
  • إذا كنت لا تمانعين في التنقل الطويل قليلاً بالخارج
  • وهكذا يمكن أن تكون رحلة لا تُنسى بأقل تكلفة ممكنة.

نصائح لتجربة اقتصادية مميزة في رأس السنة

  • التخطيط المسبق: حددوا وجهة واحدة فقط، حتى لا تنتقلوا بين أماكن وتزيد التكاليف.
  • الوجبات الخفيفة: حضّروا بعض الوجبات أو المشروبات من البيت بدل شراء كل شيء في المكان.
  • التصوير: اختاروا مواقع مفتوحة للتصوير قبل منتصف الليل، فالضوء الطبيعي يضيف رونقًا دون تكلفة.
  • التنقل المشترك:سيّارة مشتركة لتقليل تكلفة الوصول والعودة.
  • الانضمام لفعاليات مجانية: تابعوا صفحات الأماكن على فيسبوك أو إنستجرام فقد تُعلن عن فعاليات مجانية ليلة رأس السنة.
أرخص 5 أماكن للتنزه رأس السنة احتفالات 2026 اقتراب ليلة رأس السنة 2026 إرهاق الميزانية كورنيش النيل لماذا هو خيار اقتصادي حديقة الأزهر مول سيتي ستارز متى يكون هذا الخيار اقتصاديًا نصائح لتجربة اقتصادية مميزة في رأس السنة ليلة رأس السنة 2026 دون إرهاق الميزانية المرح ليلة رأس السنة فيسبوك إنستجرام 31 ديسمبر أرخص 5 وجهات للتنزه أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد في رأس السنة أرخص أماكن فسح فى رأس السنة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد