يترقب الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلبة، موعد أول إجازة رسمية مقبلة خاصة مع اقتراب انتهاء العام الجاري 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة ، لتبدأ العطلات الرسمية 2026 بالعام الجديد.

أقرب إجازة رسمية مقبلة

وخلال الأيام المقبلة، يستعد الجميع لـ أقرب إجازة رسمية مقبلة ، وهي إجازة عيد الميلاد 2026 ، وتعتبر أولى إجازات 2026 الرسمية .

هل رأس السنة إجازة رسمية؟

ويقترب موعد رأس السنة الميلادية، والذي يفصلنا عنه 9 أيام على العام الجديد 2026، ويتساءل الكثير حالياُ :" هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟"، فوفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية التي تصدر كل عام، لا تشمل عطلة يوم 1 يناير بسبب رأس السنة الميلادية.

لكن بعض الشركات والعاملون بالقطاع الخاص، يمنحون موظفيهم إجازة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

هل يوم رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن إجازة رأس السنة الميلادية المقررة يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر.

اجازة رأس السنة 2026



هل يوم 1 يناير إجازة رسمية؟

ويصادف موعد رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير 2026، لكنه لن يكون إجازة في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، لكن بعض القطاعات الخاصة تمنح هذا اليوم إجازة للموظفين ليكون لديهم فرصة وإجازة يومان الخميس والجمعة، لكن لا يطبق ذلك على كافة مؤؤسات الدولة إلا إذا صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء .

إجازة 7 يناير 2026

وتبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.

ليلة رأس السنة الميلادية 2026

جدول الإجازات الرسمية 2026

ونستعرض لكن مواعيد أبرز الإجازات الرسمية لعام 2026 على النحو التالي: