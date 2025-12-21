قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رأس السنة 2026.. هل يوم 1 يناير إجازة رسمية؟

اجازات رسمية 2026
اجازات رسمية 2026
رشا عوني

يترقب الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلبة، موعد أول إجازة رسمية مقبلة خاصة مع اقتراب انتهاء العام الجاري 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة ، لتبدأ العطلات الرسمية 2026 بالعام الجديد. 

أقرب إجازة رسمية مقبلة

وخلال الأيام المقبلة، يستعد الجميع لـ أقرب إجازة رسمية مقبلة ، وهي إجازة عيد الميلاد 2026 ، وتعتبر أولى إجازات 2026 الرسمية .

أجمل رسائل تهنئة رأس السنة 2026.. عبارات جديدة لاستقبال عام مليء بالأمل | المصري اليوم

هل رأس السنة إجازة رسمية؟ 

ويقترب موعد رأس السنة الميلادية، والذي يفصلنا عنه 9 أيام على العام الجديد 2026، ويتساءل الكثير حالياُ :" هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟"، فوفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية التي تصدر كل عام، لا تشمل عطلة يوم 1 يناير بسبب رأس السنة الميلادية.

لكن بعض الشركات والعاملون بالقطاع الخاص، يمنحون موظفيهم إجازة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

هل يوم رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن إجازة رأس السنة الميلادية المقررة يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر. 

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟ | أخبار مصر | جريدة الديار
اجازة رأس السنة 2026


هل يوم 1 يناير إجازة رسمية؟

ويصادف موعد رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير 2026، لكنه لن يكون إجازة في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، لكن بعض القطاعات الخاصة تمنح هذا اليوم إجازة للموظفين ليكون لديهم فرصة وإجازة يومان الخميس والجمعة، لكن لا يطبق ذلك على كافة مؤؤسات الدولة إلا إذا صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء . 

إجازة 7 يناير 2026

وتبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.

جدد الأمل بكلماتك.. عبارات رأس السنة الميلادية 2026 لتهنئة من تحب
ليلة رأس السنة الميلادية 2026

جدول الإجازات الرسمية 2026

ونستعرض لكن مواعيد أبرز الإجازات الرسمية لعام 2026 على النحو التالي:

  • يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.
  • يوم الإثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
  • يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.
  • يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الإثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.
  • يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الإثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
اجازة رسمية اجازات رسمية 2026 اجازة عيد الميلاد اجازات 2026 اجازة رأس السنة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

أرشيفية

دوي انفجارين كبيرين في بلدة مارون الراس جنوب لبنان

بوتين

بوتين: التعاون داخل الاتحاد الأوراسي يعزز نمو الدول الأعضاء ويحسن مستوى معيشة المواطنين

الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي

الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد