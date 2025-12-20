قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
أخبار البلد

موعد إجازة العام الجديد 2026 وعدد أيام عطلة رأس السنة للموظفين
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة العام الجديد 2026 وعدد أيام عطلة رأس السنة للموظفين .. يبحث عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة العام الجديد 2026، باعتبارها أول إجازة رسمية في السنة الجديدة، وفرصة مهمة لقضاء الوقت مع الأسرة والتخطيط للرحلات والسفر والراحة بعد عام طويل من العمل. 

وتتصدر هذه الإجازة محركات البحث خلال الفترة الحالية، خاصة مع رغبة الموظفين في معرفة عدد أيام العطلة المتصلة بها، إلى جانب التعرف على جدول العطلات الرسمية المقرر خلال عام 2026 بالكامل.

موعد إجازة العام الجديد 2026 للموظفين

تبدأ السنة الجديدة 2026 بأول إجازة رسمية مع حلول يوم 1 يناير، والذي يوافق رأس السنة الميلادية، إذ يُعد هذا اليوم إجازة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

واقرأ أيضًا:

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

وبذلك تكون أول إجازة رسمية في عام 2026 للموظفين يوم الخميس 1 يناير 2026، وفق ما هو معمول به في جدول العطلات الرسمية المعتمد.

إجازة رأس السنة 2026 في القطاعين العام والخاص

تحظى إجازة رأس السنة الميلادية بأهمية خاصة لدى العاملين في مختلف القطاعات، كونها إجازة رسمية موحدة تشمل الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والشركات.

ويستغل الكثيرون هذه المناسبة للاحتفال ببداية عام جديد، أو الحصول على قسط من الراحة بعد ضغط العمل، خاصة مع ارتباطها بعطلة نهاية الأسبوع في معظم الجهات.

عدد أيام إجازة رأس السنة 2026

تأتي إجازة رأس السنة 2026 يوم الخميس 1 يناير، لتمنح الموظفين عطلة ممتدة. وبجانب يوم الخميس الذي يوافق رأس السنة، تأتي عطلة الجمعة 2 يناير، ثم عطلة السبت 3 يناير، بوصفهما عطلتين أسبوعيتين في أغلبية المؤسسات.

إجازة

وبذلك تكون إجازة رأس السنة 2026 مكونة من 3 أيام متتالية، وهو ما يمنح العاملين فرصة مناسبة للراحة أو السفر أو قضاء وقت أطول مع العائلة.

أهمية إجازة العام الجديد للموظفين

تمثل إجازة العام الجديد بداية مميزة للسنة، حيث تمنح الموظفين دفعة معنوية إيجابية مع انطلاق عام جديد، وتساعدهم على استعادة النشاط والحيوية. كما تتيح هذه الإجازة فرصة للتخطيط الشخصي ووضع أهداف جديدة، سواء على المستوى المهني أو الأسري، وهو ما يجعلها من الإجازات المنتظرة لدى شريحة واسعة من العاملين.

رسائل تهنئة العام الجديد 2026

يتبادل المواطنون مع حلول العام الجديد 2026 عبارات التهنئة مع الأقارب والأصدقاء والأحباب، تعبيرًا عن الأمل في عام أفضل. ومن أبرز رسائل التهنئة المتداولة بمناسبة دخول العام الجديد ما يأتي.
كل عام وأنتم بخير، سنة سعيدة مليئة بالأمل.
عام جديد، بداية أجمل بإذن الله.
2026 سنة الخير والفرح وتحقيق الأمنيات.
بداية سنة جديدة، وأمنيات لا تنتهي.
سنة جديدة وأمنيات أجمل، أتمنى أن يكون عام 2026 عام تحقيق الأحلام.
كل سنة وأنت أقرب للقلب وأقرب لما تتمنى.
بداية عام جديد تجمعنا فيه الضحكة والنجاح والذكريات الجميلة.
أتمنى لك عامًا مليئًا بالفرح والتوفيق، بعيدًا عن الهموم والتعب.
كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، أتمنى لكم عام مليئ بالبركات.
عام جديد سعيد عليكم، أتمنى أن يكون عام 2026 مليئًا بالإنجازات والفرح.
عام جديد سعيد عليكم يا أغلى الناس، أتمنى أن تتحقق لكم كل أمانيكم في العام الجديد.
أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالصحة والسعادة والبركات.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

جدول العطلات الرسمية في 2026

يضم عام 2026 عددًا من الإجازات الرسمية التي ينتظرها الموظفون على مدار العام، وتشمل مناسبات دينية ووطنية. ويأتي جدول العطلات الرسمية في 2026 وفق المواعيد الآتية.
الأربعاء 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد.
الأحد 25 يناير إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 21 أبريل إجازة عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982.
الجمعة 1 مايو إجازة عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو إجازة عيد الأضحى المبارك.
الخميس 17 يونيو إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
الأربعاء 26 أغسطس إجازة المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.

إجازة 5 أيام ولا 6 للموظفين؟.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2025 رسميًا

تنظيم الإجازات والتخطيط المسبق

يساعد الاطلاع المبكر على جدول الإجازات الرسمية في 2026 الموظفين على تنظيم أوقاتهم والتخطيط للإجازات السنوية بشكل أفضل، سواء للراحة أو للسفر أو لقضاء مناسبات عائلية.

كما يساهم ذلك في تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية، خاصة مع توزيع الإجازات على مدار العام.

