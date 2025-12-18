قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
أخبار البلد

بدء إجازة نصف العام في الجامعات بهذا الموعد

حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025–2026 بالجامعات المصرية، حيث تنطلق الاختبارات في نهاية شهر ديسمبر 2026.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل جامعة ستقوم بنشر جدول الامتحانات الخاص بها بما يتناسب مع طبيعة الدراسة ونظام الساعات المعتمدة.

إجازة نصف العام في الجامعات

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات في نهاية شهر ديسمبر 2026 وحتى الخميس 22 يناير 2026.

- تنطلق إجازة نصف العام في الجامعات يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026.

- تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير2026.

- تُعقد امتحانات منتصف الفصل الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل وفق طبيعة الدراسة بكل كلية.

- تنتهي الدراسة للجامعات يوم الخميس 21 مايو 2026 بعد 15 أسبوعًا من الدراسة الفعلية.

- تُجرى امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو 2026 طبقًا لنظام كل كلية وطبيعة امتحاناتها.

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

