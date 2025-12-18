بدء إجازة نصف العام في الجامعات بهذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025–2026 بالجامعات المصرية، حيث تنطلق الاختبارات في نهاية شهر ديسمبر 2026.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل جامعة ستقوم بنشر جدول الامتحانات الخاص بها بما يتناسب مع طبيعة الدراسة ونظام الساعات المعتمدة.

إجازة نصف العام في الجامعات

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات في نهاية شهر ديسمبر 2026 وحتى الخميس 22 يناير 2026.

- تنطلق إجازة نصف العام في الجامعات يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026.

- تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير2026.

- تُعقد امتحانات منتصف الفصل الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل وفق طبيعة الدراسة بكل كلية.

- تنتهي الدراسة للجامعات يوم الخميس 21 مايو 2026 بعد 15 أسبوعًا من الدراسة الفعلية.

- تُجرى امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو 2026 طبقًا لنظام كل كلية وطبيعة امتحاناتها.