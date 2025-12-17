قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
أخبار البلد

نقابة البيطريين تشكّل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي

اللجنة المشرفة على انتخابات البيطريين
اللجنة المشرفة على انتخابات البيطريين
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن، عن تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، وذلك عقب انعقاد اجتماع مجلس النقابة، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، لعرض تقرير لجنة تلقي طلبات الترشح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي، ومتابعة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وشهد الاجتماع ترشح عضوين من أعضاء مجلس النقابة العامة لشغل منصب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهما الدكتور حسن زكي راتب، والدكتور ناجي علي عبد الله سلام، وبإجراء عملية التصويت بين أعضاء المجلس، تم اختيار الدكتور ناجي علي عبد الله سلام رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات.

كما تقدم 6 من أعضاء المجلس للترشح لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهم: الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري، والدكتور أيمن محمد حلمي، والدكتور شرف الدين فيصل شرف، والدكتورة سارة إبراهيم عطا الله، والدكتورة إيمان ماهر محمد، والدكتور محمد الشاطبي سعد.

وبعد إجراء التصويت، أسفرت النتائج عن اختيار 4 أعضاء للجنة المشرفة، وفقا لأعلى الأصوات، وهم: الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري، والدكتور أيمن محمد حلمي، والدكتورة إيمان ماهر محمد، والدكتور محمد الشاطبي سعد.

وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين بخالص التمنيات بالتوفيق لكافة المرشحين، كما وجه الشكر للجنة تلقي الطلبات على جهودها المبذولة خلال مرحلة الترشح وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي الأطباء البيطريين انتخابات نقابة البيطريين البيطريين

