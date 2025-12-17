نقابة البيطريين تشكّل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن، عن تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، وذلك عقب انعقاد اجتماع مجلس النقابة، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، لعرض تقرير لجنة تلقي طلبات الترشح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي، ومتابعة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وشهد الاجتماع ترشح عضوين من أعضاء مجلس النقابة العامة لشغل منصب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهما الدكتور حسن زكي راتب، والدكتور ناجي علي عبد الله سلام، وبإجراء عملية التصويت بين أعضاء المجلس، تم اختيار الدكتور ناجي علي عبد الله سلام رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات.

كما تقدم 6 من أعضاء المجلس للترشح لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهم: الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري، والدكتور أيمن محمد حلمي، والدكتور شرف الدين فيصل شرف، والدكتورة سارة إبراهيم عطا الله، والدكتورة إيمان ماهر محمد، والدكتور محمد الشاطبي سعد.

وبعد إجراء التصويت، أسفرت النتائج عن اختيار 4 أعضاء للجنة المشرفة، وفقا لأعلى الأصوات، وهم: الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري، والدكتور أيمن محمد حلمي، والدكتورة إيمان ماهر محمد، والدكتور محمد الشاطبي سعد.

وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين بخالص التمنيات بالتوفيق لكافة المرشحين، كما وجه الشكر للجنة تلقي الطلبات على جهودها المبذولة خلال مرحلة الترشح وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.